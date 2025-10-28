Escamas de Prunellala actriz mejor conocida por interpretar a Sybil, la esposa de John CleeseBasil Fawlty de la comedia británica de los 70 “Torres Fawlty”, ha muerto a los 93 años.

Sus hijos, Samuel y Joseph West, confirmaron su muerte a noticias de la BBCdiciendo que Scales murió «ayer pacíficamente en su casa en Londres».

Más allá de su actuación en “Fawlty Towers”, que se emitió de 1975 a 1979, Scales obtuvo una nominación al BAFTA por su interpretación de la reina Isabel II en la obra televisada de Alan Bennett de 1991 “A Question of Attribution”.

Más por venir…