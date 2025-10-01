La actriz Sun Lin experimentó una lesión después de la muerte de la muerte de Yu no fue un accidente

VIVA – La noticia de la muerte del popular actor chino, Yu Menglong O Alan Yu, el 11 de septiembre, sorprendió a muchas fiestas. La gerencia del actor confirmó que Yu murió al caer desde una altura. La policía declaró que no había elemento criminal, y la familia esperaba que la comunidad no empeorara la atmósfera.

Sin embargo, han surgido varias especulaciones en el ciberespacio. Varios ciudadanos incluso subieron piezas de video que supuestamente mostraron el último momento de Yu, incluidos los gritos antes de caer. Este rumor se está volviendo salvaje a pesar de que la madre de Yu ha confirmado que su hijo murió después de consumir alcohol y cayó. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Yu Menglong. Foto : Instagram @cdramaupdates.id.

La policía arresta a Hoaks sporters

El 21 de septiembre, la policía de Beijing anunció que había arrestado a tres mujeres que difundieron noticias falsas relacionadas con la muerte de Yu Menlang. Fueron acusados ​​de hacer historias falsas, como acusaciones de acoso por parte de los superiores a las imágenes de CCTV que fue destruida deliberadamente. La policía dijo que esta acción claramente perturbó el orden público, de modo que se llevaron a cabo investigaciones oficiales.

Actriz Sol Unido en el centro de atención

El nombre de la actriz china, Sun Lin, fue arrastrado a la controversia después de tomar cargas que dieron la impresión de una irregularidad en la muerte de Yu. El día de la muerte del actor, escribió: «Descansa con calma, no te olvidaremos». Unos días después, Sun Lin agregó: «La justicia puede retrasarse, pero nunca estará ausente», como se cita de Koreaboo el miércoles 1 de octubre de 2025.

Sin embargo, la carga se eliminó de inmediato porque se consideró que viola las reglas de la plataforma. Sun Lin luego afirmó haber recibido una amenaza de una cuenta anónima que le pidió que dejara de hablar sobre el caso Yu Menglong.

Incidencia de lesiones misteriosas

Poco después de eso, precisamente el 19 de septiembre, Sun Lin sufrió una lesión debido a una olla de flores al tomar un paquete. Tuvo que ser tratado en el hospital y solo dio noticias dos días después.

En su declaración, Sun Lin calma a los fanáticos al decir:

«Me han tratado desde entonces. Hoy mi condición ha mejorado, así que expliqué no causar pánico. Mañana me iré a casa y mostraré todas las pruebas de examen del hospital», dijo.

Aun así, muchos fanáticos todavía están preocupados por la seguridad de Sun Lin. El 24 de septiembre, reapareció en las redes sociales con fotos de infusión y mensaje completo de determinación:

«Hermana, tan pronto como me recuperé, te volveré a dar noticias. ¡No acepto este resultado! ¡Espérame, querida querida».

El público todavía se pregunta

Hasta ahora, la muerte de Yu todavía plantea un gran signo de interrogación. Aunque la familia y la policía han confirmado que es un accidente, el surgimiento de rumores, amenazas, por la lesión que sucedió a Sun Lin hizo que este caso fuera aún más en el centro de atención.

¿Es cierto que todo es solo una coincidencia, o hay otros hechos que no se han revelado? Pero claramente, el público espera que la verdad pronto se revele para que la especulación salvaje no continúe molestando.