La actriz nominada al Oscar protagonizó ‘Coming Home’

Actriz de teatro y cine estadounidense Penélope Milfordque fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1979 por su papel en «»Regresando a casa”, murió el martes en Saugerties, Nueva York. Tenía 77 años.

Su muerte fue confirmada por su hermano Doug Milford. No hubo una causa disponible de inmediato.

La carrera profesional de Milford en los escenarios de Nueva York comenzó en 1971, donde coprotagonizó junto a Richard Gere una producción fuera de Broadway de “Long Time Coming and a Long Time Gone”, basada en la vida del músico y novelista Richard Farina.

En 1972, Milford hizo su debut en Broadway en la obra «Lenny», de Julian Barry, ganadora del premio Tony. Tres años más tarde, Milford recibió una nominación a Actriz Destacada de Drama Desk en un Musical por “Shenandoah”.

En ese mismo período, Milford comenzó a aparecer en películas, primero interpretando un papel en la notoria y atrevida película independiente de Norman Mailer «Maidstone» (1970) y interpretó a una estrella del cine mudo en la película biográfica de Ken Russell de 1977 «Valentino».

Pero fue su turno como Vi Munson en la película nominada al Oscar a la Mejor Película “Coming Home” que la colocó en las primeras filas de las artistas de Hollywood. Nominada a nueve premios Oscar, incluida su nominación a actriz de reparto, la película ganó tres premios Oscar, incluido el de Mejor Actriz para Jane Fonda y Mejor Actor para Jon Voight. En 1981 también apareció en “Endless Love” de Franco Zeffirelli.

En los años 80, Milford también desempeñó varios papeles notables en televisión, coprotagonizando con Henry Fonda, Cloris Leachman y Timothy Hutton la obra de televisión ganadora de un Emmy, «The Oldest Living Graduate» (1980), protagonizada por Leonard Nimoy en la película para televisión «Seizure: The Story of Kathy Morris» (1980), además de desempeñar un papel clave en la histórica película para televisión sobre el abuso conyugal. “The Burning Bed” (1984), protagonizada por Farrah Fawcett y que obtuvo numerosos elogios, incluido un premio WGA y un Globo de Oro.

Supuestamente insatisfecho con la industria del entretenimiento, Milford desempeñó algunos papeles clave más en películas aclamadas como “Heathers” (1988) y la cruda película de John McNaughton de 1996 “Henry: Portrait of a Serial Killer”, protagonizada por Michael Rooker y que obtuvo varios premios en festivales de cine internacionales.

En la década de 1990, Milford enseñó actuación cinematográfica en Chicago y Minneapolis, y en 2003 se mudó a la aldea de Saugerties en el valle de Hudson, donde fue una ferviente conservacionista, restauró una residencia histórica y sirvió en los esfuerzos de su comunidad local para mantener su histórico distrito comercial y sus hogares. También actuó en el teatro local, cantó en el Bard Symphonic Chorus y participó activamente en la iglesia Woodstock Christian Science.

Ella falleció antes que su hermano, el actor y cantante Richard Kim Milford, y le sobreviven su hermana Candace Saint y su hermano Doug Milford.