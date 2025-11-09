La actriz de ‘Dinastía’ y ‘La caza del papel’ tenía 98 años

Betty Harfordquien hizo varias apariciones en “Dinastía» y «La persecución del papel”, murió el 2 de noviembre. Tenía 98 años.

La muerte de Harford fue confirmada por su amiga Wendy Mitchell, quien compartió la noticia en Facebook.

Harford apareció como la secretaria del profesor de la facultad de derecho Charles W. Kingsfield en el drama de CBS «The Paper Chase».

Interpretó a la Sra. Nottingham durante 41 episodios de la serie, que duró una temporada de 1978 a 1979 en CBS. “The Paper Chase” se emitió durante tres temporadas más en Showtime de 1983 a 1986.

Durante nueve años, Harford actuó en “Dinastía”, interpretando el papel recurrente de la cocinera Hilda Gunnerson de 1981 a 1989.

Apareció en 34 episodios de la telenovela durante sus primeras ocho temporadas. Repitió su personaje para la miniserie de reunión de 1991, «Dynasty: The Reunion».

Nacido en la ciudad de Nueva York, la entrada de Harford en el cine y la televisión comenzó en la década de 1950 con el programa dramático radiofónico del oeste “Gunsmoke” y la serie docudrama “Crime Classics”.

También apareció en episodios de «Alfred Hitchcock Presents», «Dr. Kildare», «The Twilight Zone», «The Big Valley», «Fireside Theatre» y «Luv Video Theatre».

En la década de 1960, Harford actuó en el Grupo de Teatro de UCLA de Houseman e interpretó a una enfermera para el director James Bridges en la película de 1997 «30 de septiembre de 1955», protagonizada por Richard Thomas.

Harford también apareció en la película de 1959, “The Wild and the Innocent”, como la Sra. Forbes.

Sus créditos como actriz también incluyen papeles televisivos en «Room 222» y «Mrs. Columbo» y películas como «Spartacus» (1960), «Signpost to Murder» (1964), «Win, Place or Steal» (1974) y «The China Syndrome» (1979).

Estuvo casada con el escultor californiano Oliver Andrews antes de separarse a finales de los años 1970.

Se volvió a casar con el actor húngaro Alex de Naszody hasta su muerte. Le sobreviven su hijo Chris, de su primer matrimonio, y sus nietos.