La actriz de Berlinale Silver Bear Ana Brun en ‘Pensé que estaba nadando’

Ana Brown – La primera actriz paraguaya en ganar un prestigioso Berleral Silver Bear, gracias a su actuación de debut en «Las herederas» – está protagonizando El drama LGBTQ+ de Catalina Torres Puentes Pensé que estaba nadando «(» Pensé que nadé «).

La coproducción, que involucra a Uruguay, Paraguay y Francia, está participando en el Sánfica Laboratorio de Santiago de Industria para proyectos de ficción.

Brun dijo: «Catalina me dijo que escribió el personaje de Elsa conmigo en mente, inspirada en mi actuación en ‘The Heredesses’, y me siento profundamente honrada por eso».

Escrito por Torres Puentes, el drama se establece contra el sofocante telón de fondo de un Punta del Este a fines del verano, ya que rastrea dos historias de amor entrelazadas en todo generaciones. Tere, a principios de los 70, (interpretado por Brun) pasa sus días bebiendo whisky y atendiendo a su amiga quemada por el sol Elsa, mientras su nieta visitante, Vera, de 16 años, se embarca en un breve pero ferviente romance con Elena, una trabajadora de casino de 21 años.

Mientras Vera navega por la euforia y la incertidumbre del primer deseo queer, Tere se enfrenta a los sentimientos de ELSA. A través de sus viajes paralelos, la película explora tiernamente el deseo, el envejecimiento, la identidad y la valentía tranquila que se necesita para amar, en cualquier etapa de la vida.

El proyecto es producido por Eugenia Olascuaga Fierro de Monarca Films, Uruguay con coproducción de retroceso de Sabaté Films (Gabriela Sabaté, Paraguay) y House on Fire (Vincent Wang, Francia). Ha recibido apoyo del Laboratorio de guionistas de Sundance, Sanfic, San Sebastián, Cine Qua Non Lab, Ibermedia y Cuórum Morelia. Fue invitado a solicitar el programa Catalyst de Sundance.

Torres dijo: «Quiero hacer una película que oscile entre tensión y suavidad, entre silencio y palabras que pesan mucho, pero sobre todo, creo en una película que pone en el envejecimiento y los cuerpos olvidados en la pantalla, donde en esta historia existen, viven y desean».

Monarca Films ha hecho su mandato para apoyar películas impulsadas por el autor y voces subrepresentadas y «buscar activamente socios y fondos que compartan esos valores». «La mayoría de nuestros proyectos tienen un fuerte enfoque social, de género o LGBTQ+, y trabajamos en estrecha colaboración con los directores del desarrollo temprano a través de la postproducción y distribución, asegurando que cada película tenga el marco creativo y financiero adecuado», dijo Olascuaga.