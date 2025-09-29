La actriz de AI Tilly Norwood dibuja una reacción violenta de Hollywood

El creador de la actriz de IA Tilly Norwood ha publicado una declaración después de un fin de semana de reacción violenta sobre la noticia de que los agentes de talento ya estaban interesados ​​en firmar el personaje digital.

«Para aquellos que han expresado enojo por la creación de mi personaje de AI, Tilly Norwood, ella no es un reemplazo para un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte ante ella, ella provoca una conversación, y eso muestra el poder de la creatividad», escribió Eline Velden en una declaración en Instagram, también publicada en la propia página de Norwood de Instagram.

«Veo a la IA no como un reemplazo para las personas, pero como una nueva herramienta, una nueva pincel. Al igual que la animación, los títeres o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin quitarle la actuación en vivo, la IA ofrece otra forma de imaginar y construir historias. Soy un actor y nada, ciertamente no es un carácter de IA, puede quitar el oficio o la alegría de la actuación humana».

Norwood es la primera creación en emerger del recientemente lanzado AI Talent Studio Xicoia, un spin-off de la partícula de producción de IA de AI de Van der Velden. Hablando en la cumbre de Zurich el sábado, Van der Velden dijo que los agentes habían estado dando vueltas al personaje de IA y que se haría un anuncio sobre qué agencia la representaría en los próximos meses.

La noticia provocó una ola de resentimiento, especialmente desde la comunidad interina, con varios nombres bien conocidos interviniendo entre los cientos de mensajes enojados que quedan en las secciones de comentarios en línea. Varios sugirieron que la ira debería ser dirigida a cualquier agente firmado Norwood.

«Espero que todos los actores reprendidos por el agente que hace esto, deje caer su $$. Qué asqueroso, lee la sala», escribió Melissa Barrera en Instagram.

«Fuera de los agentes. Quiero nombres», agregó Kiersey Clemons.

«¿Y qué pasa con los cientos de mujeres jóvenes vivas cuyas caras fueron compuestas juntas para hacerla? ¿No podrías contratar a ninguna de ellas?» Notó Mara Wilson.

Agregar un toque de humor al vitriolo, Gage de Lukas escribió que Norwood era una «noche para trabajar!» y «¡no pude su huella y llegó tarde!»

Mientras tanto, Toni Collette respondió sucintamente con una serie de emojis que gritan.

Vea la declaración de Van der Velden a continuación.

Hablando con Transmitido internacional En julio, Van der Velden dijo que quería que Norwood «fuera el próximo Scarlett Johansson o Natalie Portman».