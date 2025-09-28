AI actriz Tilly Norwood ha atraído la atención de múltiples agentes de talento, el actor, el comediante Eline Van der Velden dijo a un panel en la cumbre de Zurich, el hilo de la industria del Festival de cine de Zurich.

Tilly Norwood es la primera creación en surgir del recientemente lanzado AI Talent Studio Xicoia, un spin-off de la partícula de producción de AI de Van der Velden 6.

Van der Velden dijo que los estudios avanzaban silenciosamente con proyectos de IA, y que los anuncios adicionales se realizarían en los próximos meses.

«Estábamos en muchas salas de juntas alrededor de la hora de febrero, y todos dijeron: ‘No, esto no es nada. No va a suceder’. Luego, para mayo, la gente decía: «Necesitamos hacer algo con ustedes», dijo Van der Velden, quien estaba siendo entrevistado en el escenario el sábado por Diana Loderhose de Fecha límite.

«Cuando lanzamos a Tilly por primera vez, la gente decía: ‘¿Qué es eso?’, Y ahora vamos a anunciar qué agencia la representará en los próximos meses».

En julio, Norwood le reveló Página de Facebook Que había aparecido en su primer papel, un boceto de comedia «Comisionado de AI», que se puede encontrar a continuación.

Norwood escribió: «No puedo creerlo … ¡mi primer papel es Live! Extitue en ‘AI Commissioner’, un nuevo boceto de comedia que explora juguetonamente el futuro del desarrollo televisivo producido por el brillante equipo de Particle6 Productions».

Ella agregó: «Puede que me generen la IA, pero me siento muy reales emociones en este momento. ¡Estoy muy emocionado por lo que viene después!»

Partícula6 ha producido contenido en múltiples géneros, desde «Miss Holanda» para BBC Three hasta «Secretos de crímenes verdaderos» para las redes Hearst, y «¡Mira, ver wow!» Para los niños del cielo.