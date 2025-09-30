La actriz de AI no es actor

HUNDIMIENTO-Aftra ha emitido una declaración condenada Tilly NorwoodLa «actriz» de IA que se ha convertido en un tema contencioso en Hollywood después de su creador, Eline Van der Velden, recientemente afirmó que múltiples agentes de talento estaban interesados ​​en firmar la creación de IA. El gremio en funciones cree que «la creatividad es, y debería permanecer, centrado en el ser humano» y «se opone al reemplazo de los artistas humanos por los sintéticos».

«Ser claro, ‘Tilly Norwood’ no es un actor, es un personaje generado por un programa de computadora que fue capacitado en el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso o compensación», escribió Sag-Aftra en un comunicado. «No tiene experiencia en la vida de la que extraer, no hay emoción y, por lo que hemos visto, el público no está interesado en ver contenido generado por computadora sin atar a la experiencia humana. No resuelve ningún» problema «, crea el problema de usar actuaciones robadas para poner a los actores fuera de trabajo, poner en peligro los medios de vida y devaluar el arte humano».

El Gremio agregó: «Los productores firmantes deben tener en cuenta que no pueden usar artistas sintéticos sin cumplir con nuestras obligaciones contractuales, que requieren aviso y negociación cada vez que se use un artista sintético».

En medio de creciente reacción de la industria Contra Tilly Norwood, quien fue creado por el estudio de producción de IA, Particle6, el creador Eline van der Velden emitió una defensa Al decir que Tilly «no es un reemplazo para un ser humano, sino un trabajo creativo, una obra de arte».

«Veo la IA no como un reemplazo para las personas, pero como una nueva herramienta, un nuevo pincel», agregó van der Velden. «Al igual que la animación, los títeres o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin quitar la actuación en vivo, AI ofrece otra forma de imaginar y construir historias. Soy un actor, y nada, ciertamente no un personaje de IA, puede quitarle el oficio o la alegría de la actuación humana».

Estrellas de Hollywood como Melissa Barrera, Kiersey Clemons, Mara Wilson y más fueron Rápido para condenar La creación de IA en las redes sociales. Whoopi Goldberg abrió un episodio de «la vista» dudando de un «actor» de IA como Tilly podría reemplazar a un artista humano, y agregó: «Siempre se puede decirles de nosotros. Nos movemos de manera diferente, nuestras caras se mueven de manera diferente, nuestros cuerpos se mueven de manera diferente».

Durante una entrevista de podcast con VariedadA Emily Blunt se le mostró una imagen de Tilly Norwood y reaccionó con conmoción y miedo.

«¿Me decepciona? No sé cómo responderlo, aparte de decir cuán aterrador es esto», dijo Blunt. «No, ¿hablas en serio? Eso es una IA? Buen señor, estamos jodidos. Eso es realmente, muy aterrador, vamos, agencias, no hagas eso. Por favor, deje de lado. Deja de quitar nuestra conexión humana».

Lea la declaración completa de Sag-Aftra sobre Tilly Norwood en la publicación a continuación.