La activista por la discapacidad Madre Bayu Satria recibe el premio del Ministerio de PPPA, Sultán DPD: Fortalecimiento del movimiento de inclusión

Jacarta – Jefe DPD RI Sultan B Najamudin expresó su agradecimiento por la donación prevista otorgar del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (PPPA) a Erna Salawati, madre activista joven Bayu Satria. El reconocimiento se entregará en la Conmemoración y Día 97 del Día de la Madre Discapacidad Internacional en Yakarta, 10 de diciembre de 2025.

«Este premio no es sólo una forma de respeto a una madre, sino también un reconocimiento a la fuerza de la familia en la región, que ha sido un pilar de la lucha social», afirmó Sultan en Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Sultan enfatizó que este premio tiene un gran significado para fortalecer el movimiento de inclusión en Indonesia. Según él, el éxito de Bayu como luchador de un grupo vulnerable no puede separarse de la firmeza y el apoyo de su familia, especialmente de su amada madre.

«DPD RI se enorgullece de poder otorgar el Premio DPD a Bayu como una figura que no sólo es dedicada, sino que también nace de una familia con un extraordinario espíritu de servicio», añadió.

Sultan también espera que este premio fortalezca aún más el ecosistema del movimiento de inclusión en Indonesia. «Esperamos que este premio sirva de impulso para ampliar el movimiento de apoyo a las personas con discapacidad y a los grupos vulnerables. El DPD RI seguirá garantizando que las luchas regionales tengan un lugar en la política nacional», enfatizó el senador de Bengkulu.

Por otro lado, Bayu Satria expresó su agradecimiento por el premio que recibió su madre. «Este premio es un reconocimiento para todas las familias que luchan por apoyar a los niños con necesidades especiales», afirmó.

Bayu también expresó su agradecimiento al DPD RI que había elevado su lucha a través del Premio DPD 2025. «A través del Premio DPD también tuve la oportunidad del Ministerio de PPPA RI de presentar a mi madre al público, además de ser invitado como ganador del premio», añadió.

Espera que este premio pueda ampliar el espacio de participación de grupos vulnerables en el proceso de desarrollo. «Con suerte, a través de las oportunidades que tenga, habrá un mayor espacio para mí y los grupos vulnerables de la región para participar en diversas agendas de desarrollo», dijo Bayu, cerrando sus esperanzas.