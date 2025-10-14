La actividad productiva de Los Ángeles cae por debajo de las huelgas de 2023

La producción en Los Ángeles siguió siendo anémica durante los últimos tres meses, cayendo por debajo del nivel de actividad registrado durante las huelgas de escritores y actores de 2023.

La caída en los rodajes en locaciones fue liderada por una fuerte caída en la producción de reality shows, que registró su segundo peor trimestre en los últimos 15 años.

Cualquier efecto de la expansión masiva del crédito fiscal para cine y televisión de California, que se convirtió en ley el 1 de julio, aún no se ha reflejado en los datos de producción. El número total de días de rodaje de locaciones comerciales, cinematográficas y televisivas se redujo a 2.631 para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, según FilmLA, que procesa permisos para la mayor parte de la región.

Eso es 145 días menos que el cuarto trimestre de 2023, cuando SAG-AFTRA estuvo en huelga, lo que representó el punto más bajo anterior desde la pandemia.

Los reality shows no se vieron afectados por las huelgas de 2023 y representaron casi toda la actividad de producción televisiva en Los Ángeles durante ese tiempo. Desde entonces, ha representado alrededor del 50-60% de la producción televisiva de la región. En el tercer trimestre, disminuyó un 42% respecto al trimestre abril-junio, cayendo a 649 días.

Desde 2010, cuando FilmLA comenzó a rastrear los días de rodaje de esta manera, el único trimestre peor para la producción de reality shows fue abril-junio de 2020, cuando casi toda la producción se detuvo debido a la pandemia.

Otras producciones televisivas (comedias, dramas y pilotos) cayeron un 33% en comparación con el trimestre anterior.

FilmLA, una organización sin fines de lucro respaldada por la industria, ofreció una visión optimista de las cifras y dijo que las producciones están comenzando a obtener permisos para el cuarto trimestre, impulsadas por los incentivos estatales ampliados.

«Sabemos que tomará un poco de tiempo para que los nuevos proyectos respaldados por incentivos se pongan en marcha y se reflejen en nuestros datos, por lo que no nos sorprendió ver que la producción en el lugar continúe disminuyendo este verano a pesar del aumento de la inversión del estado», dijo Philip Sokoloski, portavoz de la agencia.

Buscando un punto positivo, FilmLA señaló que la producción de largometrajes aumentó de 476 días en el tercer trimestre de 2024 a 522 en el mismo trimestre de este año. Sin embargo, todavía estaba un 30% por debajo del promedio de cinco años.

Los legisladores de California aumentaron el subsidio para cine y televisión de 330 millones de dólares al año a 750 millones de dólares, al tiempo que ampliaron la cantidad que cada producción puede recibir hasta un 40% de los costos elegibles. El estado también amplió la elegibilidad a comedias de situación, animación y programas de competencia a gran escala, aunque no a programas de juegos, programas de entrevistas o comerciales.

La producción ha disminuyó significativamente en todo el mundo desde el frenesí pospandémico de 2022, incluidas caídas en Georgia, Nueva York, Canadá y el Reino Unido