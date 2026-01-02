La actividad económica en las zonas afectadas por el desastre de Aceh está empezando a mejorar

Jacarta – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) afirmó que las actividades económicas de la población de la región de Aceh afectada por inundaciones y deslizamientos de tierra están empezando a mejorar. Esta condición está en línea con el proceso de restauración de infraestructura que el gobierno y partes relacionadas continúan llevando a cabo.

El jefe del Centro de Datos e Información de BNPB, Abdul Muhari, afirmó que la recuperación de la actividad económica comunitaria ha comenzado a verse en varias zonas afectadas, una de las cuales es Aceh Tamiang.

Jefe del Centro de Información y Datos de BNPB Abdul Muhari Foto : ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

«La recuperación de la actividad económica comunitaria continúa. Esta mañana obtuvimos una imagen del mercado en Aceh Tamiang, aunque el proceso de limpieza aún está en curso, pero al mismo tiempo, en varias áreas que ya están limpias, como podemos ver, los productos económicos han comenzado a rotar, la gente ya está realizando actividades de compra y venta», dijo Abdul Muhari en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes (1/2/2026).

Según Abdul, condiciones similares también se produjeron en otras zonas muy afectadas por el desastre, como Pidie Jaya y Meureudu. En estas zonas, los engranajes de la economía comunitaria vuelven a moverse poco a poco.

«Esto puede alentar al sector económico a comenzar a recuperarse, de modo que los componentes de la cadena de suministro de bienes vendidos en los mercados tradicionales también hayan comenzado a llegar y comprarse. Esperamos que esto pueda convertirse en un acelerador y catalizador para un proceso de recuperación más rápido en general», dijo.

Además de restablecer la actividad económica, BNPB también garantiza que se siga fomentando la distribución de asistencia logística para ayudar a las personas en las zonas afectadas a que puedan volver a sus actividades normales. Esta asistencia no sólo se centra en Aceh, sino que también llega a Sumatra septentrional y occidental.

«Hoy en Aceh el total es de 19,6 toneladas, en Sumatra del Norte 30,2 toneladas, y en Sumatra Occidental todavía estamos recolectando más porque estamos funcionando a tiempo con la distribución de la logística que hemos distribuido, incluida nuestra reserva de seguridad, que también ha sido distribuida. Así que ahora estamos recuperando el apoyo de la comunidad y el gobierno para que podamos seguir satisfaciendo sus necesidades», dijo. (Fuente ANTARA)