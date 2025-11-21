La actividad del monte Semeru sigue siendo alta; estallan 45 terremotos en seis horas

LumajangVIVA – Puesto de observación Monte Semeru señaló que el monte Semeru, que se encuentra en la frontera de las regencias de Lumajang y Malang, en Java Oriental, experimentó terremoto erupción/erupción 45 veces durante seis horas el viernes de 00.00 a 06.00 WIB.

«Para las observaciones sísmicas, se registraron 45 erupciones/terremotos de erupción con una amplitud de 10-22 mm y una duración del terremoto de 58-184 segundos», dijo el oficial del puesto de observación del Monte Semeru, Rudra Wibowo en un informe escrito recibido en Lumajang, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Además de la erupción, el Monte Semeru también registró seis terremotos de avalancha con una amplitud de 2 a 4 mm y una duración de 40 a 74 segundos, luego ocho terremotos de ráfaga con una amplitud de 2 a 4 mm y una duración de 34 a 69 segundos.

«Semeru también experimentó cinco terremotos tectónicos distantes con una amplitud de 4 a 8 mm, SP de 14 a 16 segundos y una duración del terremoto de 25 a 53 segundos», dijo.

Dijo que la observación visual del Monte Semeru fue clara hasta que estuvo cubierto por niebla 0-III y no se observó humo del cráter, y el clima estuvo nublado a lluvioso, el viento era débil hacia el sureste.

Rudra explicó que el estado del Monte Semeru estaba en el Nivel IV o Vigilancia, por lo que el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) dio una serie de recomendaciones, concretamente que la gente no debería realizar ninguna actividad en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan, a una distancia de hasta 20 km de la cima (centro de la erupción).

Más allá de esta distancia, a las personas no se les permite realizar actividades dentro de los 500 metros de la orilla del río (frontera del río) a lo largo de Besuk Kobokan porque tienen el potencial de verse afectados por la expansión de nubes calientes y flujos de lava.

«El público también tiene prohibido realizar actividades dentro de un radio de 8 kilómetros del cráter/cima del volcán Monte Semeru porque es propenso al peligro de arrojar piedras (incandescentes)», dijo.

Aparte de eso, es necesario ser consciente del potencial de nubes calientes, avalanchas de lava y lahares a lo largo de ríos/valles que se originan en la cima del volcán Semeru, especialmente a lo largo de Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar y Besuk Sat, así como el potencial de lahares en pequeños ríos que son afluentes de Besuk Kobokan. (hormiga)