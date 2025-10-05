La actitud elegante de Marc Márquez a Bezzecchi después del accidente en MotoGP Mandalika 202

VIVA – Marc MárquezElija no extender el problema con Marco bezzecchi Después del incidente de colisión que lo hizo caer en la séptima curva MotoGP Mandalika 2025.

Márquez nuevamente no pudo terminar completamente en el Circuito Internacional Pertamina Mandalika, repitiendo sus malos registros en las tres ediciones anteriores.

En esta carrera, el campeón mundial de siete tiempos cayó incluso antes de completar una vuelta. El comienzo fue sin problemas para Márquez, que había devorado seis curvas rápidamente.

Pero entrando en la séptima curva, llegó la mala suerte. La motocicleta Ducati Desmosedici GP25 de Márquez fue golpeada desde atrás por Bezzecchi, que llegó demasiado rápido.

El impacto duro hizo que Márquez arrojó a la grava a alta velocidad. Se había levantado y se veía bien, pero un examen médico mostró una lesión en la clavícula derecha.

Después del incidente, Márquez y Bezzecchi fueron vistos hablando al borde de la pista. El corredor VR46 se disculpó inmediatamente por el incidente.

«Cosas como esta son naturales en el mundo de las carreras. Un día te pasó, y al día siguiente puede ocurrir a otros», dijo Márquez, según los Estados Unidos.

«Bezzecchi es muy rápido este fin de semana. Tocó mi neumático trasero, pero esto es normal. Vino a disculparse, y ahora me concentro en la recuperación», continuó.

Márquez confirmó que inmediatamente volaría a Madrid para someterse a un examen más detallado.

«No puedo decir bien, pero esta lesión no es demasiado grave. Parece que hay una pequeña rotura del ligamento en la clavícula. Iré a Madrid para un examen completo y veré el siguiente paso», dijo.

Con este resultado, la maldición de Márquez en Mandalika continuó. En cuatro ocasiones, el español nunca había completado la carrera completa en el Circuito de Orgullo de Indonesia.