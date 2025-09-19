La aclaración es facturada por las madres RP. 200 millones, Ivan Gunawan: no somos el servicio social

VIVA – Hace algún tiempo, una madre de Palembang que pidió ayuda por valor de Rp 200 millones a Ivan Gunawan. La multitud de noticias relacionadas con esto hizo que Ivan Gunawan finalmente habló. En el programa que trajo con Ayu Ting Ting y Wendy Cagur, Ivan afirmó no cuestionar y estaba feliz de permitir si había fanáticos que vinieron a pedir fotos con él.

«No sé si mi entrega es incorrecta o no. Pero qué amigos deben entender que no estamos prohibiendo a los espectadores o fanáticos ni a nadie que venga a nuestro estudio. Desea pedir fotos, querer pedir selfies», dijo Ivan Gunawan como citado por su carga en su cuenta de Tiktok, viernes 19 de septiembre de 2025.

Ivan Gunawan también enfatizó que él y sus amigos no eran un servicio social al que se podía pedir donaciones en cualquier momento. La declaración de Ivan Gunawan al mismo tiempo enfatizó el puesto de la madre de Palembang que era viral y como si creara una narración, ella tenía una promesa o deuda.

«Pero debe comprender que no trabajamos por el gobierno como un servicio social. No todos pueden pedir donaciones de inmediato, pedir pertologan. Así que no dejes que vengas aquí, damos tiempo para reunirnos, sino tu buena oportunidad para prometer o deuda», dijo Ivan Gunawan.

El diseñador que también es un presentador famoso dijo que el problema del dinero es sensible. De hecho, nunca tomó prestado dinero con sus colegas en el programa.

«Por favor, comprenda, especialmente algo que es el dinero que nunca ha pasado por el proceso de pedir prestado préstamos porque el dinero es sensible. Nunca he pedido prestado a Wendi, Wendi nunca me pidió prestado. Aunque tal vez somos amigos, fácil de pedir ayuda. Además.

IGUN, su saludo también afirmó que el puesto de la madre de Palembang lo hizo muy incómodo. Porque la publicación es un consumo público, donde muchas partes interfieren para ser virales o FYP (para su página).

«Así que soy de mi corazón, la publicación de mi madre hizo que mi corazón se sintiera incómodo porque se convirtió en un consumo público. Por lo tanto, la gente quiere FYP en las redes sociales, encontrar fama, buscar información. No quiero que me impresione tener una deuda con esa persona Audzubillah», dijo molesto.

Igon también enfatizó que estaba realmente feliz de dar limosnas. Pero este deseo debe provenir del corazón más profundo, no coerción.

«Pido disculpas, transmito una aclaración aquí en el televisor en el programa para que, debido a que no es bueno, aunque a menudo le da limosnas, no me gusta que me pregunten. Por lo tanto, el nombre de la caridad o compartir debe ser del corazón. Con suerte, de esta explicación puede despejar que puede entender cómo son nuestras condiciones. Para que podamos respetarnos y no aprovechar los intereses de los intereses personales», dijo.