La aclaración del ministro Atr Nusron Wahid sobre la declaración de la declaración de la tierra fue tomada por el estado: estaba bromeando

Yakarta, Viva – Ministro de planificación agraria y espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN) Nusron wahid Finalmente habló mientras entregaba una disculpa con respecto a su declaración viral y provocó una polémica en la comunidad.

En una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025, Nusron admitió que su declaración sobre tierras abandonadas fue tomada por el estado de hecho causó malentendidos públicos.

«I Ministro de ATR/BPN Nusron Wahid transmitió una disculpa al pueblo de Indonesia, al público, a los internautas para mi declaración hace algún tiempo que fue viral y causó polémica en la comunidad y provocó malentendidos «, dijo Nusron, el martes 12 de agosto de 2025, citado por Antara.

Afirmó Nusron, el objetivo principal de sus palabras era explicar la política de tierras, especialmente relacionada con la tierra abandonada, que está en línea con el mandato del Artículo 33 Párrafo 3 de la Constitución de 1945. El artículo establece que la tierra, el agua y los recursos naturales contenidos en él están controlados por el estado y se usan lo más posible para la prosperidad de las personas.

Según él, en Indonesia hay millones de hectáreas de tierra con el estado de los derechos comerciales (HGU) y los derechos de uso de la construcción (HGB) que es desplazado, improductivo y no se ha utilizado de manera óptima.

«Necesitamos ser honestos, reconocer millones de hectáreas de tierra con el estado de HGU y HGB cuyas condiciones son desplazadas, improductivas y no proporcionan beneficios óptimos para la comunidad», explicó.

Afirmó que estas tierras deberían poder asignarse para programas estratégicos gubernamentales, que van desde reformas agrarias, agricultura popular, seguridad alimentaria, viviendas baratas, instalaciones públicas como escuelas públicas y Puskesmas.

No apuntar a la tierra propiedad de la gente

Nusron aseguró que esta política no se aplicara a los campos de arroz de las personas, yardas, tierras de herencia o tierras con certificados de propiedad y derechos de uso.

«Mi declaración es únicamente dirigirse a la tierra con el estado de HGU y HGB, que es millones de hectáreas, pero está desempleado, no utilizado e improductivo. No apunta a las tierras de las personas», dijo.

Reconocimiento de bromas inapropiado

Nusron también reconoció que algunas de sus declaraciones fueron transmitidas en el contexto de las bromas. Sin embargo, después de ver nuevamente, consideró que la broma no era apropiada para un funcionario público.

«De hecho, hay una parte de la declaración de que presento en realidad el contexto de» chistes «o bromas. Pero después de presenciar, nos dimos cuenta y reconocemos la declaración, (pero) la broma no era correcta, inapropiada, y no fue apropiado para nosotros

Agregó que la declaración tenía el potencial de causar percepciones incorrectas y salvajes en la comunidad.

«Por eso, una vez más me disculpo profusamente al público, a los internautas y al pueblo indonesio por este Sabqul oral», dijo.

En el futuro, Nusron está comprometido con más cuidadoso al elegir palabras para que las políticas gubernamentales puedan transmitirse claramente sin ofrecer ninguna parte.

«Que Allah SWT perdone nuestros pecados, y con suerte el público y la gente de Indonesia aceptan nuestras disculpas», dijo.

Anteriormente, la declaración de Nusron sobre la tierra desempleada que no tenía actividades durante dos años sería tomada por el país estacionado en las redes sociales y cosechar una variedad de memes de los internautas.