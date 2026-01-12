La aclaración de Taman Puri Indah sobre las decenas de casas ejecutadas en Bekasi

Jacarta – Decenas de casas en Puri Asih Sejahtera Housing, Jaka Setia, Bekasi Sur, ejecutado por demolición el miércoles 7 de enero de 2026. Esta ejecución provocó un conflicto entre los residentes que se negaron a desalojar sus casas.

Un total de 12 casas de residentes han sido desalojadas según la decisión del Tribunal de Distrito de Bekasi (PN). PT Taman Puri Indah (PT TPI), como demandante, logró ganar por unanimidad en el Tribunal de Distrito de Bekasi.

Sin embargo, los residentes cuyas casas fueron desalojadas protestaron contra PT TPI por llevar a cabo la ejecución unilateralmente. El residente cuya casa fue ejecutada afirmó tener prueba de la Escritura de Compra y Venta (AJB) y el recibo de compra de la casa, aunque no tenía un Certificado de Propiedad (SHM) porque todavía era una combinación.

En respuesta a esto, Kuspriyanto como abogado de PT TPI dio una explicación sobre la ejecución de 12 casas en Puri Asih Sejahtera. Dijo que el Tribunal de Distrito de Bekasi en su decisión había declarado que el terreno y la residencia pertenecían a PT Taman Puri Indah y al único propietario del Certificado de Derechos de Uso del Edificio (SHGB) No. 889/Jakasetia.

«Que el 7 de enero de 2026, el Tribunal de Distrito de Bekasi, a través de la carta número 6551, llevó a cabo la ejecución de desalojo y entrega de terrenos y edificios de 12 unidades residenciales ubicadas en el Complejo de Viviendas Puri Asih Sejahtera y los entregó a PT. Taman Puri Indah», dijo Kuspriyanto en su declaración, el lunes 12 de enero de 2026.

Se han ejecutado un total de 12 viviendas de conformidad con la decisión del Tribunal de Distrito de Bekasi en el caso número 297/Pdt.G/2009/PN.Bks. La revisión judicial (PK) interpuesta por ocho vecinos con el Número 1101 PK/Pdt/2024 fue resuelta el 16 de diciembre de 2024.

La siguiente decisión en el Caso Número 246/Pdt.G/2008/PN.Bks acción legal de Revisión Judicial (PK) presentada por cuatro residentes con el Número 1107 PK/Pdt/2024/ se decidió el 18 de diciembre de 2024. Ambos casos tienen fuerza legal permanente (inkrah).

Kuspriyanto también aclaró que durante el proceso judicial en este caso, ninguno de los residentes cuyas casas fueron ejecutadas pudo mostrar AJB, sólo 1 residente tenía un Contrato de Compraventa (PPJB).

«También es necesario decir que en este caso no hay nadie que pueda probar el AJB entre los residentes y PT Puri Asih Sejahtera, pero lo que está disponible es el PPJB (Acuerdo de Compraventa) de 1983, mientras que la evidencia de AJB que se muestra en la agenda de pruebas en el juicio es el AJB que pertenece a nuestro cliente y el SHGB presentado también es HGB 889 a nombre de PT Taman Puri Indah», dijo.