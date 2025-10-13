La aclaración de Baskara sobre las acusaciones de satanismo en su concierto: Entonces es realmente salvaje

Jacarta – Destacado músico indonesio, Baskara Putraquien es conocido a través de sus proyectos en solitario Indiasfinalmente dio una respuesta oficial respecto a la polémica de la acusación satanismo que había coloreado uno de sus conciertos hace algún tiempo. Este tema se convirtió en un tema candente de discusión y se volvió viral en varias plataformas de redes sociales, a partir de imágenes visuales del escenario que algunas personas interpretaron como si tuviera una sensación de adoración al diablo.

Baskara transmitió esta completa aclaración en una conversación informal con Soleh Solihun y Ari Lesmana en el ‘Naik Clas Podcast’. En esta sesión intentó aclarar malentendidos que se habían extendido ampliamente. ¡Vamos, desplázate más!

Baskara explicó que cada elemento mostrado en el espectáculo, desde los aspectos visuales, las estatuas hasta la selección de vestuario, no es algo independiente, sino parte integral de un concepto artístico que ha sido cuidadosamente preparado.

Reveló que el gran concepto impulsado en el concierto fue el de terror analógico, un subgénero de terror que actualmente está en auge.

«(la canción) Después de todo, la vida terminará es horror. Análogo al horror, ese es el concepto», explicó Baskara, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

El cantante de la canción ‘Evaluación’ explicó además que había construido un mundo, es decir, un mundo ficticio completo para su segundo álbum, incluso completo con una narrativa histórica alternativa.

Como forma de profundizar en el concepto, Baskara incluso creó un blog que hablaba sobre el mundo ficticio durante un mes completo antes del concierto, mostrando la seriedad y el detalle en la presentación de su trabajo.

«Así se llama, en el concierto en Yakarta hicimos un edificio mundial así», explicó.

Sin embargo, Baskara lamentó que la narrativa integral que había construido no fuera capturada por completo ni transmitida bien a la audiencia. Se dio cuenta de que el público, especialmente en las redes sociales, tiende a ver sólo fragmentos visuales sin comprender completamente el contexto de la historia y los conceptos detrás de ella.

Finalmente, admitió que hubo errores de cálculo al transmitir el concepto a la audiencia indonesia.

«Mi error de cálculo es que si esto se convirtiera en algo más que una simple imagen impresa, sería realmente una locura en un lugar como Indonesia», lamentó Baskara.