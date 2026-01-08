La acción laboral en Monas está fuertemente vigilada y se han desplegado 1.659 personas

Yakarta, VIVA – Acción reunión obrero en la zona de la cruz del sur MonasGambir, centro de Yakarta, jueves 8 de enero de 2026, bajo estricta vigilancia aparato policía. Un total de 1.659 empleado Se desplegaron fuerzas conjuntas para garantizar que la acción fuera segura y propicia.

Lea también: Al rechazar la revisión de UMSK de 2026 firmada por KDM, los trabajadores de Java Occidental realizarán otra manifestación en el estado de Gedung



El jefe de policía del Metro Central de Yakarta, el comisionado de policía Reynold EP Hutagalung, enfatizó que la presencia de agentes no debe limitar, sino garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos a expresar opiniones en público.

«Estamos aquí para servir a nuestros hermanos y hermanas que expresan sus opiniones. El personal en campo no porta armas de fuego y está instruido a priorizar siempre una actitud humanista, persuasiva y profesional», dijo Reynold.

Lea también: Hay juegos gratuitos permanentes en Epic Games, ¡consulta aquí ahora!





Llamada de seguridad de demostración de la RPD Foto : Muelle. Policía metropolitana central de Yakarta

No sólo en la zona de Monas, la policía también alertó al personal alrededor del Tribunal Central de Distrito de Yakarta. Este paso se tomó para anticipar movimientos masivos del Comité Ejecutivo del Partido Laborista.

Lea también: ¡Cuidado con los atascos! Manifestación laboral en Monas, 2.617 policías desplegados



Reynold recordó a los participantes en la acción que mantuvieran el orden. Se pidió a las masas que no realizaran provocaciones, que no bloquearan el acceso a las vías públicas y que evitaran acciones anárquicas que pudieran dañar a la comunidad en general.

«Para que los manifestantes no luchen contra los agentes y trabajen juntos para mantener el orden», dijo.

Además de garantizar la acción, la policía también preparó ingeniería de tráfico situacional. Se recomienda a los usuarios de la vía buscar rutas alternativas para evitar atascos en la zona.

«Los arreglos de tráfico son situacionales y se ajustarán al aumento del número de multitudes en el terreno. Solicitamos la cooperación de todas las partes para que las actividades puedan desarrollarse de manera segura, ordenada y propicia», dijo.

Se cree que esta acción laboral todavía está relacionada con la determinación del salario mínimo provincial (UMP) para DKI Yakarta los días 29 y 30 de diciembre de 2025. El presidente de KSPI, Said Iqbal, dijo que la acción se llevaría a cabo frente al Palacio de Estado, en el centro de Yakarta o en el edificio DPR/MPR RI.

«Acción masiva, esta es una acción preliminar, para una acción inicial masiva simultánea de dos días en el Palacio de Estado y/o la RPD RI. Dos días de acción simultánea en el Palacio de Estado y/o la RPD RI el 29 de diciembre de 2025 y continuó el 30 de diciembre de 2025 en el mismo lugar», dijo Said Iqbal en una conferencia de prensa en línea, citada el domingo 28 de diciembre de 2025.