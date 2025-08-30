La acción inicial de entregar aspiraciones se convirtió en un acto criminal

Bogor, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo Asegúrese de que el TNI-Polri inmediatamente tomara medidas en el campo para restaurar la seguridad después del aumento acción anarquistas en algunas áreas.

«Hay ansiedad y miedo en la comunidad. Por lo tanto, el TNI-Polri pronto se moverá para restaurar la situación», dijo el jefe de la policía nacional acompañado por el comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, en Koneng Coffee, Bojongkoneng, Bogor Regency, Java Occidental, después de ambos regresó de la residencia de Presidente Prabowo el sábado.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Según el jefe de la policía nacional, la acción inicial en forma de entrega de aspiraciones ahora tiende a convertirse en un acto criminal.

«Burning edificios, instalaciones públicas, ataques de la sede, claramente no es una acción pacífica», dijo.

Hizo hincapié en que, según la dirección del presidente Prabowo, se deben tomar medidas decisivas de inmediato para mantener los intereses de la comunidad en general.

El jefe de la policía nacional también le pidió al público que permaneciera tranquilo porque las fuerzas de seguridad actuarían de acuerdo con las regulaciones aplicables.

«Todos los pasos se tomarán de manera medible para garantizar que la comunidad pueda regresar a sus actividades de manera segura», dijo.

El jefe de la policía nacional reiteró que la protección al público era una prioridad para las fuerzas de seguridad.

«Lo que guardamos son los intereses de la comunidad para no ser perturbados», dijo el jefe de la policía nacional.

El comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, agregó que la comunidad no debe ser provocada por invitaciones que tengan el potencial de dividirse.

«Resolvemos el problema con la deliberación, no la violencia», dijo. (Hormiga)