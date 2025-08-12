La acción estaba decidida a robar taxis en línea, las mujeres en Bekasi se escaparon al techo y mostraron una sonrisa a la policía cuando se arrestaron.

Yakarta, Viva – Acción robo móvil Taxi en línea En Bekasi terminó con un arresto dramático. Una mujer con las iniciales HD alias Ling fue arrestada por el subdit de Ditreskrimum Resmob Polda Metro Jaya Después de llevar a cabo el auto de la víctima.

Excepcionalmente, los perpetradores se habían escondido techo su casa cuando llegó la policía. Esto fue revelado por el Jefe de Sub Dirección de ResMob, comisionada adjunta de la policía Ressa Fiardy Marasabessy.

«El autor estaba asustado y subió al ático de su casa cuando descubrió que los oficiales vinieron a recogerlo», dijo el martes 12 de agosto de 2025.



Jefe de la Dirección de Investigación Móvil Dirección General Investigación Penal de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior de Policía Adjunto RESSA FIARDY MARASABESSY Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Desde la carga en el relato oficial de Instagram del subdit de resmob, Ling fue visto con una camisa azul mientras salía del techo de la casa. Su rostro parecía sonreír casualmente a pesar de que la policía acababa de ser atrapada por la policía.

El arresto se realizó el lunes 4 de agosto de 2025 en la casa del autor en Graha Cileungsi Housing, Bogor, West Java. Resessa explicó, el robo ocurrió el jueves 24 de julio de 2025. En ese momento, los perpetradores ordenaron el taxi en línea de la víctima a través de la solicitud.

En el camino, Ling le pidió a la víctima que se detuviera para ayudarlo a levantar un altavoz en el auto. Cuando la víctima está desprevenida, los perpetradores se metieron por primera vez en el automóvil e inmediatamente pisaron el gas, dejando a la víctima en el lugar.

El auto robado fue hipotecado. La policía logró asegurar el automóvil con una unidad de teléfonos celulares pertenecientes a la víctima. Ahora, Ling ha sido nombrado sospechoso y acusado en virtud del artículo 362 del Código Penal con respecto al robo.

«Además de asegurar a los perpetradores, los oficiales también aseguran pruebas para más procedimientos legales», dijo Ressa.