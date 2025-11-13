Bangkok, LARGA VIDA – Ella Zhijiangun ciudadano chino que supuestamente construyó un imperio de juegos de azar en línea (judol) fraude ilegal y en línea en Myanmar finalmente extraditado de Bangkok a China después de estar prófugo durante más de 10 años. Se sabe que She Zhijiang está detenida en Tailandia desde 2022 después de que la policía emitiera una orden internacional y una notificación roja de Interpol solicitada por China.

Según la página de The Guardian, el jueves 13 de noviembre de 2025, el tribunal penal tailandés decidió extraditarla en mayo del año pasado, y la decisión fue reafirmada por otro tribunal el lunes pasado después de que su equipo legal presentara una apelación.

«La parte china solicitó la extradición del sospechoso, y su caso es una alta prioridad para ellos», dijo a los periodistas el subcomisario general de policía de Tailandia, el teniente general de policía Jirabhop Bhuridej.

Según un comunicado oficial de la policía tailandesa, será enviada a China para ser juzgada por cargos de operación de casinos y sitios de juegos de azar ilegales, así como de uso del territorio de Myanmar como base de operaciones y lavado de dinero.

En respuesta a la decisión, su abogado, Sanya Eadjongdee, calificó este proceso de extradición como inusual, pero no dio más explicaciones. Destacó que su cliente sigue negando todas las acusaciones.

La infancia oscura de She Zhijiang

She Zhijiang nació en 1982 en un pueblo pobre de la provincia de Hunan, China. Abandonó la escuela a la edad de 14 años y aprendió por sí mismo a programar computadoras.

Cuando tenía 20 años, se mudó a Filipinas y comenzó a dedicarse a un negocio de juegos de azar en línea que era ilegal en China. En 2014, un tribunal chino lo condenó por operar una lotería ilegal.

Sin embargo, con el tiempo, expandió su negocio de juegos de azar a Camboya y a varios otros países del sudeste asiático. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también tiene ciudadanía camboyana y birmana.

Proyecto de la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, She Zhijiang

She Zhijiang es conocida como una de las figuras más importantes asociadas con los centros de fraude en línea en el sudeste asiático. La red ha atrapado a miles de ciudadanos chinos y ha llevado a Beijing a llevar a cabo una represión masiva.

Uno de sus proyectos más controvertidos fue la ciudad. Shwe Koko en Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia. En un vídeo promocional que se volvió viral en las redes sociales, la ciudad fue descrita como un destino turístico de lujo para los turistas chinos. Sin embargo, detrás de sus magníficos edificios, la ciudad es sospechosa de ser un nido de fraude, blanqueo de dinero y trata de personas.