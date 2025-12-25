La acción de Scorpion Kick vuelve a sacudir el estadio

Colombia, EN VIVO – No René Higuita ha vuelto a robarse la atención de los aficionados al fútbol mundial. kiper legendario selección colombiana revivió con éxito la acción icónica de la patada de escorpión, también conocida como patada de escorpión, exactamente 30 años después de su momento legendario en Wembley contra Inglaterra en 1995.

Lea también: Presentado el Derby de Selecciones Latinoamericanas Argentina vs Colombia en las Semifinales del Mundial Sub-20 2025



A través de varias publicaciones en las redes sociales, se ve a Higuita, que ahora tiene 59 años, realizando sus atajadas acrobáticas características nuevamente en un partido tributo. Esta acción se llevó a cabo en el partido de despedida de Mario Yepes, también leyenda del fútbol colombiano, e inmediatamente provocó la admiración del público.

La primera patada de alacrán de Higuita quedó registrada como uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol. En el partido amistoso Inglaterra vs Colombia en Wembley, Higuita hizo una inusual parada saltando hacia adelante y pateando el balón con ambos talones, una acción que en ese momento se consideró imprudente, revolucionaria y genial.

Lea también: Última actualización: estos 16 países tienen boletos asegurados para el Mundial 2026, más 3 equipos sudamericanos



Tres décadas después, Higuita demuestra que la magia no se ha desvanecido. Aunque ya no se encuentra en la cima de su forma física como en su juventud, sus reflejos, coraje y estilo excéntrico permanecen. En las últimas imágenes, vuelve a realizar un movimiento similar, recibido por aplausos de la audiencia y elogios de los internautas.

Lea también: Lionel Messi ausente, la Selección Argentina convoca a 28 jugadores para la clasificación al Mundial 2026



La publicación estuvo inundada de comentarios de asombro. Muchos aficionados llaman a Higuita un símbolo del portero «loco pero genial», mientras que otros ven sus hazañas como una prueba de que el fútbol no se trata sólo de edad, sino de coraje y carácter.

René Higuita es conocido como el pionero del estilo de portero líbero, mucho antes de que este rol se convirtiera en tendencia en el fútbol moderno. La acción de la patada del escorpión no es sólo una cuestión de técnica, sino también una representación de su filosofía de juego: valiente, libre y entretenida.

Como la frase de la que muchos fans se hacen eco en las redes sociales: «Algunos momentos nunca envejecen». Y René Higuita lo acaba de demostrar.