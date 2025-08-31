La acción de saquear la casa del funcionario parece fácil, Kemal Palevi: ¿está frustrado deliberadamente?

VIVA – Kemal Palevi Aventó su ansiedad con respecto al incidente de saqueo en la casa de varios funcionarios el sábado 30 de agosto de 2025. Algunas celebridades que también sirvieron como miembros DPR RI como Vas a, Eko PatrioY Nafa Urbach También se convirtió en el objetivo de berrinches de masa hasta que se saqueó.

Sin embargo, Kemal Palevi en realidad encontró irregularidades en el medio de esto. Según él, es muy extraño que las personas puedan ingresar fácilmente a los hogares de los funcionarios que valen miles de millones de rupias sin una guardia ajustada.

Además, cuando el momento saqueo tuvo lugar, todos los funcionarios, incluidos Ahmad Sahroni y Sri Mulyani, no estaban en su lugar. Se sospecha que se quedan fuera de la ciudad incluso en el extranjero para evitar a la comunidad en medio de una manifestación cada vez más acalorada.

«¿Cómo es que las personas son muy fáciles de ingresar y florecen en la casa de un funcionario que es cientos de m? ¿Cómo podría no haber una segura? ¿Y cómo podría ser saqueada no en casa? ¿Incluso en el extranjero?» escribió Kemal Palevi en Instagram, citado el domingo 31 de agosto de 2025.

Kemal Palevi sospechaba que el saqueo del sábado por la noche era algo regulado por la persona. De esa manera, las autoridades tendrán una razón para tomar medidas enérgicas contra la gente de Indonesia por razones de seguridad.

«¿Es cierto que es deliberadamente» aplastado «ser una demostración anarquista, entonces las autoridades tienen una razón para tomar medidas firmes por razones de seguridad?» Dijo.

«Live Tiktok no puede. Las luces de la calle se apagan. Entonces, ¿qué es Hayo? El punto es que los amigos de mantenimiento sean seguros siempre están atentos», agregó Kemal.

Kemal Palevi recordó que no ocurriera. Del mismo modo, las personas que deben recordar la intención inicial de protestar, a saber, exigir un gobierno corrupto y organizar un gobierno desordenado.

«Recuerde nuevamente que nuestros oponentes son gubernamentales corruptos y no contados. Impuestos, MBGS, facturas problemáticas, representantes de las personas Nirempatía y degradan a la gente, la impunidad del aparato, ese es nuestro oponente. El enfoque no es cambiar primero.

Para obtener información, en la noche de 30 a la madrugada del 31 de agosto de 2025, la acción saqueadora atacó las casas de varios funcionarios en Indonesia, provocadas por la ira pública por la asignación y la política gubernamental del DPR.

Casas de los miembros del DPR Ahmad Sahroni en Tanjung Priok, Eko Patrio en Kuningan, Uya Kuya en Pondok Bambu y Nafa Urbach en Bintaro fueron atacados. Además, la casa del Ministro de Finanzas de Sri Mulyani en Bintaro fue saqueada dos veces, con objetos de valor como joyas, electrónica y documentos desaparecidos. Esta acción fue coordinada, desencadenó los temores de la escalada como la crisis de 1998.