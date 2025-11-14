La acción de Rio Dewanto para sabotear la ley en la justicia (El veredicto), lista para sacudir los cines

Jacarta – MD Pictures celebró recientemente el estreno de gala de su nueva película, Justice (The Verdict), en XXI Epicentrum Jakarta. Esta película es la primera colaboración entre Indonesia y Corea del Sur, y también es la primera película indonesia que se atreve a utilizar el género de suspenso judicial o de suspenso judicial.

Dirigida directamente por Lee Chang-hee, un famoso cineasta de Corea del Sur famoso por la fenomenal serie A Killer Paradox (Netflix, 2024), Justice (The Verdict) está lista para estrenar los cines de toda Indonesia a partir del 20 de noviembre de 2025. Lee Chang-hee colabora con el talentoso director local, Yusron Fuadi, quien anteriormente ganó con éxito la Mejor Película en los JAFF Indonesian Screen Awards en el Festival de Cine Asiático Jogja-NETPAC 2023. con su película Satanás ¡Ay! Desplázate para saber más, ¡vamos!

MD Pictures produjo este trabajo con JNC Media Group. Justice (The Verdict) presenta una historia llena de intriga que se centra en un oficial de seguridad del tribunal llamado Raka (interpretado por Rio Dewanto). Raka se siente incómodo al ver que la ley es manipulada por dinero, conexiones y mentiras.

En su apogeo, la esposa de Raka, Nina (Niken Anjani), una joven abogada que está embarazada, se convierte en víctima de la violencia brutal por parte del hijo de un hombre rico llamado Dika (Elang El Gibran). El padre de Dika envió inmediatamente a un astuto abogado llamado Timo (Reza Rahadian) para manejar el caso de su hijo.

Con todos los astutos arreglos de Timo, Raka finalmente eligió el camino extremo. Decidió sabotear el juicio con violencia, obligando a los jueces a celebrar un nuevo juicio en aras de la justicia.

El productor y director ejecutivo de MD Entertainment, Manoj Punjabi, expresó su orgullo por el evento de gala de estreno. Considera que Justice (The Verdict) es un importante avance de género para el cine indonesio.

«Siento que realmente necesitamos justicia en esta película. Las películas indonesias necesitan temas como este. Estoy orgulloso porque tenemos un nuevo género para Indonesia. ¡Estamos listos para servir a la justicia (El Veredicto) el 20 de noviembre de 2025!» dijo Manoj Punjabi.

Manoj también destacó la ambición de MD Pictures de llegar más lejos en el escenario internacional.

«Nuestra ambición no está sólo aquí, sino que MD puede ir aún más allá a nivel internacional. Demostrar que somos la mayor casa de contenidos del Sudeste Asiático. Así que luchamos contra cualquier buena película», continuó.