La acción de Lucky Hakim de miles de serpientes en los campos de arroz: ¡Movimiento para erradicar ratones!

Indramayu, Viva -Despuesto al éxito con el programa de día libre de automóviles sin automóviles 3 veces a la semana en Indramayu, West Java, nuevamente Lucky Hakim Hacer un avance fuera de la caja Liberando miles de colas ellos a los campos en Indramayu.

Lucky Hakim Regente indramayu Lo que generalmente se llama «Mas Regent» declaró que la guerra contra las plagas del ratón con YouTuber y los influencers elevaron el movimiento para liberar miles de colas de Coelognathus radiatus o como serpientes de carne de res Lanang locales. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Según Lucky Hakim, el objetivo es que las serpientes se aprovechen de ratas que son muy numerosas en los campos de arroz de Indramayu que han estado preocupando mucho a los agricultores con el programa de agricultores de serpientes.

«Hemos separado miles de vacas y serpientes, en lugares atacados por plagas de ratas. Los pobres agricultores no han podido plantar y grandes pérdidas debido a mucho ataque de ratones. Esto se llama movimiento de serpientes de los agricultores, también invité a los amigos de YouTuber y otras personas influyentes a Indramayu para lograr este programa para ayudar a los agricultores», dijo Lucky, afortunado,,,,,,,,,,, por suerte,,,,, afortunado,,,,,,, afortunado,,,,,, afortunado,,,,,,,, afortunado.

Las serpientes lanzadas son de hecho serpientes cuyo hábitat original está en Indramayu. Sin embargo, debido a que durante mucho tiempo ha sido cazado y asesinado porque algunas personas lo consideran aterrador, la población cayó dramáticamente, de modo que la población real del ratón podría controlarse si hubiera estímeles como serpientes, monitorear lagartos y búhos.

«Este es originalmente un tipo de serpiente que también se originó en Indramayu, en el pasado la rata podría ser controlada por la población cuando había muchas serpientes, monitorear lagartos y búhos, pero debido a que las serpientes se consideraron aterradoras, muchas serpientes fueron asesinadas. No solo las serpientes, el monitor y los búhos también fueron capacitados y capturados. Nebula Kawakibi.

El problema de las plagas de ratas se ha convertido en un gran problema en el sector agrícola en Indonesia. Los agricultores llevan a cabo varios métodos, el movimiento de la aldea del ratón Gropyok, la demostración de venenos, incluso para la instalación de dispositivos eléctricos de aturdimiento que son muy peligrosos para los humanos.

«Los agricultores están inquietados, las ratas están envenenadas incluso peligrosas para otros animales. Los residentes de Digopyok de los aldeanos persiguen a ratones, pero aún así el estirado de la nación del ratón. Hasta que ilegalmente el estiramiento es incluso la electrocución de su propia humanidad, hasta que muchas muertes, pero el ratón no muere», explicó afortunado que había sido viral hace unos pocos años cuando resulta desde la posición de Diputy Regent. El salario de la ceguera.

Lucky también ha implementado un programa central para liberar búhos en los campos de arroz Indramayu hace unos meses, pero considera que el problema de esta plaga de rata debe manejarse de manera más variada y integral.

«Habíamos llevado a cabo el movimiento para liberar a los búhos en los campos hace unos meses con el Ministro de Obras Públicas durante la cosecha, pero en mi opinión debe estar equipado desde todas las direcciones y formas, somos Kroyok este mouse, porque los búhos cazan ratones por la noche, pero él está desde arriba mientras vuela. Con los amigos de las serpientes del programa de los agricultores», explicó afortunado.

El programa Snake Friends of the Farmers fue cuestionado por varios grupos comunitarios, ¿es peligroso y sigue siendo seguro? Claramente, Lucky explicó que las serpientes no son peligrosas para los humanos, no son venenosas y no crecerán a grandes tamaños.

«Hay una serie de representantes de la comunidad que piden, el peligro de no el regente, respondí con la prueba de llevar el programa de serpientes de agricultores de serpientes, esta serpiente no es venenosa, el tipo cuyo tamaño no crecerá como una serpiente santa, un dedo del pie adulto, una longitud máxima de 1.5 metros», explicó.

«Esta serpiente especial come ratones y ranas, si ves a las personas, la serpiente huirá, si te atrapan y mordes los rasguños debido a sus dientes. Incluso como prueba, muestro los videos de serpientes al morder las manos, solo pequeñas heridas y totalmente inofensivos», dijo el político con el contexto del actor, el escritor y productor de la película y la telenovela.

El tipo de lanang de vaca es de hecho relativamente pequeño y no puede crecer grande, lo que hace que sea más fácil ingresar a las madrigueras y agujeros en los campos de arroz que son nidos y ratas donde se multiplican.

Se dice que un lanang de vaca puede aprovecharse de 2 a 3 ratones adultos y también puede tomar más de 10 ratas en una semana. Una de las razones por las que Lucky elige el tipo de serpiente Lanang de carne porque esta serpiente es típica, de color marrón amarillento y hay una línea alargada en la espalda, por lo que se reconoce fácilmente, el objetivo no debe ser asesinado por los agricultores.

«Esta vaca es una serpiente, una serpiente no es venenosa, de tamaño mediano relativamente pequeño, no puede ser grande como una pitón o una pitón, el color es de color marrón amarillo. Hay una tira negra en la parte posterior, por lo que es fácil de reconocer. Y más y más grupos de agricultores de varios subdistritos solicitan el lanzamiento de la serpiente de los agricultores.