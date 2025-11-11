La acción de los estudiantes del SMAN 72 de bombardear la escuela no fue terrorismo sino violencia memética, ¿qué significa?

Jacarta – El Destacamento Especial 88 de la Policía Antiterrorista confirmó que la explosión se produjo en SMAN 72 Yakarta Norte, no es un acto. terrorismo.

Se dice que el perpetrador con las iniciales F, que ahora tiene el estatus de Niño en Conflicto con la Ley (ABH), ha cometido un acto criminal que entra en la categoría de violencia memética en línea y no forma parte de una red terrorista.

La portavoz de Densus 88, la comisionada adjunta de policía Mayndra Eka Wardhana, dijo en una conferencia de prensa en Polda Metro Jaya, el martes 11 de noviembre de 2025, que la motivación de F estaba puramente «inspirada» en la violencia que encontró en Internet.

«Hasta el momento no se ha encontrado ninguna actividad terrorista llevada a cabo por ABH (niños en conflicto con la ley), por lo que las acciones realizadas son actos criminales puramente generales, por lo que en esta comunidad violenta existe el término violencia memética en línea», dijo.

Portavoz de la policía antiterrorista Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana

Mayndra explicó que el perpetrador escribió los nombres de figuras e ideologías globales en su pistola de juguete. Según él, esto fue sólo la inspiración de F.

«En el arma de airsoft, los nombres de varias figuras e ideologías que se han desarrollado en casi todos los continentes, concretamente en Europa y América, están escritos en la parte superior del arma de airsoft. Una vez más, la persona en cuestión simplemente lo imita porque esa es la inspiración para que la persona en cuestión actúe», dijo.

Además, Mayndra reveló que F recibió esta información de la comunidad en línea en la que participaba. Los perpetradores incluso buscan sitios web para saber cómo ocurren muertes trágicas y violencia extrema en varias partes del mundo.

«Intentó encontrar incluso en sitios web cómo estas personas murieron o tuvieron accidentes o experimentaron violencia cruel en diferentes niveles», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que el presunto autor del hecho se encontraba siendo atendido explosión en SMAN 72, Kelapa Gading, norte de Yakarta, trasladado del Hospital Islámico Cempaka Putih al Hospital de la Policía de Kramatjati.

Esta medida se tomó para facilitar el proceso de examen y al mismo tiempo garantizar la recuperación física y psicológica de los perpetradores que aún son menores de edad. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que el equipo de investigación tendrá más libertad para realizar exámenes del presunto autor después de que su condición mejore gradualmente.