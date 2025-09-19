La acción de las hermosas mujeres policiales de la policía metropolitana hizo a cientos de residentes de Sekringah

Yakarta, Viva – Mujer de la policía (Mujer policía) Dirección de Investigación Criminal Especial (Ditreskrimus) Polda Metro Jaya Tiene actividades de servicio social en conmemoración del 77 aniversario de las mujeres policiales de la República de Indonesia en 2025.

El evento tuvo lugar el viernes 19 de septiembre de 2025. Se dirigieron a huérfanos, administradores de mezquitas, trabajadores independientes, conserjes, oficiales del parque.

Esta actividad del servicio social se lleva a cabo como una forma de preocupación, así como una manifestación concreta de las mujeres policiales de la policía de Yakarta para apoyar el bienestar de la comunidad circundante. Esto fue revelado por el Jefe de la Dirección de Investigación Criminal Especial de la Unidad 1 de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía I Gusti Ayu Indra Shanti Dewi.

«Somos mujeres policiales Ditreskrimsus Polda Metro Jaya llevó a cabo servicios sociales en el marco del 77 aniversario de las mujeres policiales de la República de Indonesia en 2025 «, dijo el viernes 19 de septiembre de 2025.

Además de canalizar alivioTambién se espera que esta actividad fortalezca las relaciones entre las mujeres policía y la comunidad, al tiempo que muestra el papel de las mujeres policiales como protectores, protectores y servidores comunitarios.

En total había 300 personas que recibieron asistencia alimentaria en la actividad. Aquellos que obtienen esta ayuda parecen tan emocionadas.

«La Policía Nacional para la gente de Jaya, Jaya, Jaya», dijo nuevamente.