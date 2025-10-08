La acción de las ardillas saltarinas en el norte de Yakarta te hace negar con la cabeza y relaja a los camioneros a plena luz del día

Jacarta – Acción grupal ardilla saltarina en el norte de Yakarta te hace menear la cabeza. Como no podía ser, en medio del calor del día y el intenso tráfico, cuatro hombres fueron captados por la cámara atreviéndose a ‘desmantelar’ un camión que estaba detenido en luz roja Tribunal de Kaja.

En lugar de tener miedo, en realidad parecían relajados subiendo al camión y recogiendo los pedazos. hierrocomo si no le importara que el público lo observara. El video de la imprudente acción se volvió viral en las redes sociales e inmediatamente generó críticas.

La policía actuó rápidamente. Los tres perpetradores, AA (31), HA (38) y RA (26), finalmente lograron detenido Equipo de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta el martes 7 de octubre de 2025.

«Los tres fueron arrestados alrededor del semáforo en rojo en Pos 9 Koja. Sus características coinciden con el video que se volvió viral en las redes sociales. Fueron arrestados sin resistencia», dijo el jefe de la Unidad de Investigación de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el comisionado de policía Onkoseno G. Sukahar, el miércoles 8 de octubre de 2025.

De manos del perpetrador, la policía confiscó las piezas de hierro robadas, una mochila, un sombrero y 60.000 IDR en efectivo que se sospechaba que eran el resultado de la venta de hierro a coleccionistas.

«El autor y las pruebas están asegurados. Todavía estamos desarrollando la posibilidad de que pueda haber otros autores», dijo Onkoseno.

Esta acción se suma a la larga lista de delitos callejeros en la zona del norte de Yakarta. La policía enfatizó que tomaría medidas firmes contra todas las formas de matonismo que perturben a la comunidad.

«Completaremos el proceso legal. También instamos al público a no tomarse la justicia por su mano e informar inmediatamente si ven acciones similares», dijo Onkoseno.