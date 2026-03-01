La acción crucial de Calvin Verdonk entre el Lille elimina al Estrella Roja y se clasifica para octavos de final de la Europa League

VIVA – lateral izquierdo Selección Nacional de Indonesia, Calvin Verdonkser una figura importante al llevar LOSC Lille clasificarse para los octavos de final Liga Europea de la UEFA 2025/2026 tras vencer al Estrella Roja de Belgrado por 2-0 en el partido de vuelta del play-off que tuvo lugar el viernes 27 de febrero de 2026.





El Lille aseguró la clasificación con una victoria global por 2-1 tras perder previamente 0-1 en el partido de ida, con la contribución crucial de Verdonk, que entró como suplente en la prórroga.

El Lille abrió rápidamente el marcador con un gol Olivier Giroud en el cuarto minuto antes de que Nathan Ngoy sellara la victoria con un gol en el minuto 99. Este resultado fue suficiente para cambiar las cosas y asegurar el billete de Les Dogues a la fase eliminatoria de la competición europea de clubes.





Bek Lille, Calvin Verdonk

Inicialmente, Calvin Verdonk no jugó desde el principio y recién entró en el minuto 105 para reemplazar a Romain Perraud cuando el partido entró en la prórroga. Aunque sólo jugó unos 15 minutos, su aportación fue uno de los momentos decisivos en la victoria del Lille.





En una situación peligrosa de saque de esquina delante de la portería del Lille, el balón se dirigió a un jugador del Estrella Roja de Belgrado que estaba en una posición ideal para marcar el gol. Verdonk luego hizo un barrido crucial con su pie izquierdo que frustró la oportunidad de oro del oponente y mantuvo intacta la ventaja de su equipo hasta el final del partido.

Esta acción salvadora recibió la atención de la cuenta oficial del Lille, que calificó el momento como una parada importante que ayudó a asegurar el paso del equipo a la siguiente ronda.

“¡Increíble parada de Verdonk para asegurar la clasificación!”, escribió el Lille a través del Instagram oficial del club.

A lo largo de la temporada 2025/2026, Verdonk ha aparecido siete veces en la Europa League y ha aportado una asistencia. Este historial muestra el papel del jugador de 28 años en la rotación de la plantilla del Lille en las competiciones europeas.

El éxito del Lille al avanzar a los octavos de final también significa que Indonesia volverá a tener representantes en la fase eliminatoria de la competición europea esta temporada. Anteriormente, Dean James y Go Ahead Eagles participaron en la Europa League, pero el avance del equipo holandés se detuvo en la fase de grupos.

En octavos de final, el Lille se enfrentará al club inglés Aston Villa en un partido de ida y vuelta que tendrá lugar los días 12 y 19 de marzo de 2026. Se espera que este encuentro sea la próxima prueba para el Lille en su esfuerzo por llegar más lejos en la competición.