La acción artística desesperada por grabar al empleador desnuda en Bekasi fue revelada por CCTV, su confesión sorprendió a la policía.

Ciudad de Bekasi, Viva – Mujeres con las iniciales DA (18), Asistente del hogar (ARTE) en la ciudad de Bekasi, que está decidido a registrar a su empleador Desnudo Dar una sorprendente confesión.

Admitió que su acción depravada no se hizo solo una vez. Admitió esto cuando los investigadores examinaron. Investigue una calibración, se realizó el 14 y 15 de mayo.

«La evidencia que se aseguró eran dos unidades de teléfonos celulares pertenecientes a los dos sospechosos, un disco suelto contenido grabaciónUna toalla «, dijo el jefe de policía de la ciudad de Bekasi, el comisionado de policía Kusumo Wahyu Bintoro, el lunes 11 de agosto de 2025.

En cuanto a este caso, se reveló al esposo de la víctima para ver el metraje de la cámara CCTV. En las imágenes de la cámara de CCTV, aparece y graba a su esposa cuando está desnuda. Además, la víctima aclaró a DA sobre lo que se hizo en las imágenes de CCTV.

«Da también admitió que si había registrado a la víctima cuando la víctima no se estaba vistiendo», dijo nuevamente.

