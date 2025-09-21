La Academia Mumbai olvidó celebrar







In three rehearsal rooms — one inside Goregaon’s Pahadi MPS School Complex, one at Vikhroli’s Hariyali Village School, and another at Ganesh Baug Kurla — 30 students are preparing for an unlikely stage a month from now: the Darbar Hall of Maharashtra Raj Bhavan on October 31. Some teachers are fashioning the traditional costumes of Kashmir and Ladakh, others Enlace con Raj Bhavan sobre protocolos. El profesor de música Abhijeet Kambli, quien dirige los bailes de Dumhal y Ladakhi, está corriendo contra el tiempo para establecer la coreografía dentro de las limitaciones de bajo costo y un entorno de alta presión. «Nunca han visto a Cachemira, pero están aprendiendo a llevar su espíritu», dice, mientras reúne la música en vivo y la ayuda técnica para hacer que la actuación suene lo más rica posible. De acuerdo con el espíritu de la ocasión, no se incluyen elementos de Bollywood; en cambio, los estudiantes de la escuela municipal de Mumbai presentarán canciones folclóricas auténticas escritas por sus maestros, acompañados en vivo en instrumentos tradicionales de Cachemira.

Todo esto viene bajo el ala de la Academia Sangeet Kala, ahora en su 51º año, trabajando dentro de las escuelas municipales de la ciudad. Este año, la Academia presentará el programa cultural para el Día de la Formación del Territorio de la Unión de Jammu & Cachemira y Ladakh, parte de la iniciativa nacional ‘ek bharat shreshha bharat’ en la que los raj bhavans celebran las tradiciones de diferentes estados y uts. El gobernador CP Radhakrishnan (ahora vicepresidente de la India) escuchó por primera vez la academia en el Parque Shivaji, y el talento que lo impresionó ha ganado durante mucho tiempo sobre el público de Mumbai.

No solo en Raj Bhavan, la presencia de la academia se siente en los lugares, desde Shivaji Park hasta el Salón del Patrimonio de la sede de BMC, donde generalmente dominan las batallas presupuestarias y los enfrentamientos cívicos. En esa cámara cargada, las actuaciones culturales suavizan a Rancor, recordando a la ciudad que el arte y la política deben coexistir, a veces en armonía, a menudo en tensión. La academia marca ocasiones como el Día de la Independencia, el Día de la República y el Marathi Bhasha Diwas aquí, y monta presentaciones sobre el Día de Shiv Jayanti y Maharashtra. Con escasos medios, sus 50 música y 90 maestros de arte entrenan, disfrutan y guían a los estudiantes más allá del servicio.

Uno comienza a comprender mejor la academia después de entrar en los pasillos de la Cámara del Oficial de Educación en el edificio de la Escuela Municipal Triveni Sangam en Currey Road. Aquí, la autoridad se encuentra con la energía en Kirtivardhan v Kiratkudve, quien describe el espacio que ofrece lo que muchas casas no pueden, un primer encuentro con las artes, donde los maestros ingresan al papel de los padres, fomentan el talento con paciencia y persistencia. «El arte es imprescindible en la vida de las batallas de la vida», dice, haciéndose eco de la creencia de MV Desai, el comisionado municipal de la ciudad (1972–75) y el fundador de la academia. Durante 51 años, ese legado ha sido moldeado por los fundadores-asesoros como Litterateur PL Deshpande y Pandit Vamanrao Sadolikar, y sostenido durante décadas por un comité asesor extraído de los mejores en sus campos. Hoy, solo tres de sus 12 asientos en la Academia de Música siguen ocupadas: la vocalista Shruti Sadolikar Katkar, el instrumentalista Shankar Abhyankar y Danseuse Sucheta Bhide Chaphekar. El resto una vez fueron retenidos por luminarias como Pandit Jasraj, el compositor Yashwant Deo, el veterano bailarín Kanak Rele y el actor y director Damu Kenkre, cuya visión todavía resuena en el trabajo de 8500 estudiantes en 900 escuelas cívicas primarias y 250 secundarias en Mumbai.

Los estudiantes de BMC aprenden música en la escuela. Todos los maestros de escuelas cívicas están capacitados en formas de arte en la Academia Sangeet Kala

Las escuelas de BMC funcionan en ocho medios: marathi, urdu, hindi, gujarati, inglés, tamil, telugu y kannada, y esta gama alimenta los conjuntos y proyectos de maestros de la academia. La instructora de música Jyoti Bhat, una kannadiga de nacimiento, canta en cinco de estos idiomas. Su favorito es un número Gujarati, Rang Bhari Holi, aunque recientemente compuso una canción en inglés. «Cada julio, presentamos seis nuevos sacionesoh geet para los maestros. Es su juego de herramientas involucrar a los estudiantes en los vecindarios», dice Bhat, una ex alumna de BMC. «Es encantador ver a los maestros aprender nuevos idiomas debido a estos números grupales».

El director Shivangi Damle (música) afirma cómo las letras simples energizan a los estudiantes y los maestros de enlace. Junto con la construcción de un repertorio de canciones temáticas sobre el medio ambiente y la armonía, los maestros también están capacitados en formas populares, por lo que su comprensión de los bailes de Maharashtra, yendo más allá de la coreografía de Koli habitual, enriquece directamente el aprendizaje de los estudiantes.

Las lecciones de música de la academia han sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento de producciones ambiciosas, algunas incluso organizadas en el extranjero, con raíces en la tradición Sangeet Natak de Maharashtra. El fundador Desai, un apasionado amante de los musicales, poseía dos órganos raros y un par de armonios: (más tarde donado a la Academia). La academia ha mantenido viva esta piedra angular de la cultura al organizar los musicales marathi con sus propios profesores de música en papeles principales. Con el tiempo, se han montado 13-15 producciones, muchos laureles ganadores en las competiciones de drama estatal de Maharashtra. Entre los más memorables se encuentran Mandarmala, Katyar Kaljat Ghusali, Sanshaykallol, Bavankhani y Dhadila Ram Tine Ka Vani.

Los estudiantes de la escuela municipal reciben capacitación no solo en bellas artes, sino también profesiones aliadas como los medios de comunicación

Como dice la ex directora Suvarna Ghaisas (que dirigió bastantes musicales): «No solo estamos preservando una tradición, es como vivirla: tomar el amor de Desai Sir por Sangeet Natak desde el aula hasta la etapa de vanguardia; que también demuestra la magia que puede surgir de recursos mínimos».

La música puede ser el corazón de la academia, pero su espíritu fluye hacia las artes visuales y escénicas, donde muchos estudiantes descubren la creatividad por primera vez. Por ejemplo, 450 estudiantes construyeron una réplica de 40 por 50 pies de la legendaria obra de Janta Raja ambientada en NSCI Dome en Worli como parte de Indradhanushya 2023, ganando oro en los Premios WOW de Asia. Marcando 75 años de independencia, 2000 estudiantes vincularon las manos en el terreno Acharya Atre de Ghatkopar para formar un mapa vivo de la India. Y en Bacche Bole Moraya, 2500 jóvenes con forma de ídolos de Ganesh ecológicos, llevando la tradición suavemente al futuro.

La academia también realiza los concursos de arte anuales de BMC para niños, como la competencia anual de dibujo Mazi Mumbai Balasaheb Thackeray, donde los niños hacen rangoli, ídolos Ganesh ecológicos de Sculpt de Shadu Clay, y construyen esculturas de arena de Shivaji Maharej en los fuertes de Joyu Beach.

La competencia anual de dibujo Mazi Mumbai Balasaheb Thackeray atrae a casi un lakh niños en 48 parques de la ciudad. Junto a las tradiciones que combinan el arte con la imaginación cívica: concursos de ídolos de Ganesh ecológicos que usan arcilla shadu (lecho del río), esculturas de arena de los fuertes de Shivaji Maharaj por 300 estudiantes en Juhu Beach y competiciones de Rangoli que involucran a estudiantes y personal cívico. Los concursos de fotografía reúnen a empleados municipales, fotógrafos de la ciudad y jóvenes estudiantes, mientras que un campamento de artistas de tres días para maestros culmina en una exposición en el Centro Nehru. Cada año, 4000–5000 estudiantes de la Escuela Cívica toman los exámenes de dibujo primarios e intermedios de Maharashtra, con tasas de aprobación superiores al 90 por ciento. El BMC asigna `42 lakh anualmente para iniciativas artísticas, además de fondos especiales para el concurso del alcalde, dentro de un presupuesto de artes y música de 65 lakh.

El director del ala de artes visuales de la academia, Dinkar Pawar, dice que el esfuerzo sostenido ha producido artistas de primer nivel y una audiencia visualmente alfabetizada que ahora se extiende a los vecindarios de Mumbai. «El compromiso del BMC de proporcionar a los estudiantes y maestros el material necesario, sin falta y completamente libre de costo, hace una gran diferencia para aquellos que de otro modo no pueden competir en igualdad de condiciones».

El poder estudiantil de la academia brilla a través de una gran banda de profesionales (ex alumnos) que pagan en forma de apoyo gratuito en el backstage. Su presencia fomenta

Una comunidad viviente: las manos experimentadas intervienen a medida que se desarrollan programas más grandes. Esta cultura de continuidad es igualada por maestros que preparan a los niños sin costo para los exámenes competitivos. Cada año, aparecen casi 500 estudiantes (muchos financiados por maestros), incluso en el Akhil Bhartiya Gandharva Mahavidyalaya, afirmando que la Academia se extiende más allá de las aulas en un ritmo de práctica de por vida.

En sus 51 años, la academia ha resistido muchas batallas, la pandemia entre las más difíciles. El trabajo podría haberse estancado, pero luego el director Ghaisas y Abhijeet Kamble lo llevaron al espacio virtual por primera vez. «Esas fueron noches de insomnio», recuerda Ghaisas. «Tuvimos que construir una rutina en línea desde cero, al tiempo que garantizamos que el talento de nuestros hijos y la dedicación de nuestros maestros aún llegaron a las personas en esas horas oscuras».

Ghaisas recuerda el 5 de agosto, el aniversario de nacimiento del fundador MV Desai, como una fecha clave para que los maestros muestren nuevas contribuciones, especialmente en 2020 cuando Covid forzó un turno en línea. Ese año, los ensayos se mudaron a Zoom: los maestros enviaron grabaciones, que Kamble compiló en una presentación para 300 colegas. Alentado por la respuesta, Ghaisas lanzó una «Semana de la Música» en línea para los estudiantes, una tarea desalentadora cuando las canciones tenían que ser enseñadas a través de teléfonos móviles. Una vez que los estudiantes aprendieron sus partes, los instrumentistas registraron acompañamientos de armonio, violín, tabla y dholki de casa, enviando pistas para mezclar. El programa de tres horas, Nave Kshitij, se transmitió en el canal de YouTube del departamento de educación, atrayendo a más de 7000 espectadores.

En la vida de la academia, era extraordinario, prueba de que incluso de forma aislada, el arte podría cerrar distancias, incluso si nunca hizo noticias de última hora.

Sumedha Raikar-Mhatre es un columnista de cultura en busca del subtexto. Puede comunicarse con ella en sumedha.raikar@mid-day.com





