La academia investiga seis áreas para premios científicos y técnicos

La Academia de Motion Pictures Arts and Sciences ha lanzado investigaciones sobre seis nuevas áreas de logro científico y tecnológico para su consideración antes de sus premios científicos y técnicos. Los premios honran a las innovaciones técnicas, incluidos dispositivos, métodos, fórmulas, descubrimientos e inventos, que ayudan a los cineastas o aportan valor adicional a las artes cinematográficas.

Las seis áreas de investigación son pequeños dispositivos pirotécnicos que son seguros de usar en proximidad al fundido y a la tripulación, sistemas de sombreado en capas para imágenes generadas por computadora, suites de software para fotografía de stop-motion, sistemas para estilos artísticos personalizados en características animadas, herramientas automatizadas de restauración del habla y ajustes de gestión y software de auto-ensamblaje de sonido.

Las personas o empresas que tienen innovaciones que contienen dentro de estas áreas pueden presentar sus logros a la Academia para su revisión por parte de su Comité Científico y Técnico. Después de concluir las investigaciones, el comité votará sobre las recomendaciones para llevar a la Junta de Gobernadores de la Academia para su consideración de premios. La Junta de Gobernadores luego toma las decisiones finales de premios, que se anunciarán el 28 de abril de 2026.

Darin Grant y Rachel Rose copráne el comité de premios científicos y técnicos de la academia. En una declaración conjunta, dijeron: «Estamos inspirados en la notable innovación que se muestra en las aplicaciones de este año. Guiados por un comité diverso de líderes de la industria, estamos entusiasmados de aprender más sobre la novedad, el impacto y la adopción de estas y tecnologías similares».

La fecha límite para enviar entradas adicionales para los Premios Científicos y Técnicos de la Academia es el 8 de septiembre a las 5:00 p.m. PT.