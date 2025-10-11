La Academia de la Flota Estelar fija la fecha de estreno y el reparto de Stephen Colbert

“Star Trek: Academia de la Flota Estelar” ha fijado su fecha de estreno en Paramount+.

La nueva serie debutará con sus dos primeros episodios el 15 de enero de 2026, y a partir de entonces se lanzarán nuevos episodios semanalmente hasta el 12 de marzo. El anuncio se realizó durante el panel del Universo “Star Trek” en Comic-Con de Nueva York en sábado.

Además, durante el panel se reveló que Stephen Colbert es oficialmente parte del programa, al menos su voz lo es. Colbert será la voz del Decano Digital de Estudiantes de Starfleet Academy, dando anuncios diarios a los estudiantes y alertándolos de cualquier cosa que requiera su atención inmediata.

Paramount también lanzó un nuevo avance de la serie, que se puede ver a continuación.

Como se anunció anteriormente, “Starfleet Academy” ha ya ha sido renovado para una segunda temporada. Esta semana también marca el lanzamiento de StarfleetAcademy.com, donde los fanáticos pueden explorar la vida en el campus, los académicos y el cuerpo docente de la Academia.

“Star Trek: Nuevos mundos extraños» también apareció en el panel, incluido un nuevo clip de primer vistazo de la próxima cuarta temporada del programa. El programa ya ha sido renovado para una quinta y última temporada en Paramount+.

El clip de la temporada 4 y un reportaje detrás de escena sobre los disfraces de la temporada 3 también se pueden ver a continuación.

“Starfleet Academy” está protagonizada por Holly Hunter como la canciller de la Academia de la Flota Estelar, con los cadetes de la Flota Estelar interpretados por Sandro Rosta, Karim Diané Kerrice Brooks, George Hawkins y Bella Shepard. Zoë Steiner, Tig Notaro y Robert Picardo también protagonizan junto con las estrellas invitadas Oded Fehr, Mary Wiseman y las estrellas invitadas recurrentes Gina Yashere y Paul Giamatti.

El lema de la serie afirma que «presenta a los espectadores a un grupo de jóvenes cadetes que se unen para perseguir un sueño común de esperanza y optimismo. Bajo la atenta y exigente mirada de sus instructores, descubren lo que se necesita para convertirse en oficiales de la Flota Estelar mientras navegan por amistades florecientes, rivalidades explosivas, primeros amores y un nuevo enemigo que amenaza tanto a la Academia como a la propia Federación».

Alex Kurtzman y Noga Landau son co-showrunners y productores ejecutivos de la serie junto con los productores ejecutivos Gaia Violo, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa y John Weber. El episodio de estreno de la serie está escrito por Gaia Violo y dirigido por Alex Kurtzman. Es producida por CBS Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. La serie es distribuida por Paramount Global Content Distribution.

La cuarta temporada de “Strange New Worlds” está protagonizada por Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun y Martin Quinn, junto con la estrella invitada Carol Kane y la estrella invitada especial Paul Wesley.

Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers son co-showrunners. Kurtzman, Goldsman, Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Alan McElroy, Robbie Thompson, Siracusa, Weber, Chris Fisher, Mount, Roddenberry y Roth son los productores ejecutivos de la cuarta temporada. La serie está producida por CBS Studios, Secret Hideout y Roddenberry Entertainment.