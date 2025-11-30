La Academia de Fútbol Darul Amanah tiene una oportunidad única de probar para la selección nacional sub-17 de Indonesia

Yogyakarta, VIVA – Estudiantes de internados islámicos Darul Amanah que son miembros de la Academia de Fútbol Darul Amanah (DAFA) Sub-17 jugaron un partido contra Selección Nacional de Indonesia Sub-17 el sábado (29/11/2025).

El partido de prueba se llevará a cabo en el campo de fútbol Pakembinangun en Yogyakarta y el inicio comenzará a las 15:00 WIB.

El director del internado islámico Darul Amanah, Kiai Muhammad Fatwa, dijo que este partido fue un récord histórico de la educación islámica en Indonesia, donde los estudiantes compitieron contra jugadores profesionales de clase internacional.

«A través de este partido queremos educar a los estudiantes para que tengan una mentalidad ganadora y un espíritu valiente en los partidos de fútbol», dijo Kiai Fatwa en un comunicado de prensa.

Kiai Fatwa dijo que esta competencia no se trataba sólo de descubrir quién era el ganador o el perdedor, sino también un mensaje al público de que los estudiantes no sólo eran buenos recitando el Corán sino también en los deportes.

«Este fútbol contiene prédica y prédica que introduce al público que para ser un buen creyente hay que tener un cuerpo sano», afirmó.

Si miramos nuestro historial de experiencia futbolística, Darul Amanah ha logrado varios logros a nivel local, nacional e internacional. Entre ellos se encuentran los campeonatos internacionales de fútbol juvenil y el Torneo Bali 7s, que hizo que DAFA mirara al PSSI para seguir desarrollándose.

A través del compromiso y la trayectoria comprobada en el desarrollo de los talentos de los estudiantes en el campo del fútbol, ​​Kiai Fatwa afirmó que Darul Amanah seguirá tomando en serio el desarrollo de los estudiantes para que se conviertan en futbolistas en el escenario nacional e internacional.

«Queremos que en el futuro nuestros futbolistas sean eruditos religiosos, hafidz del Corán, expertos en jurisprudencia y también líderes de la sociedad», afirmó.

En este partido, el equipo DAFA estuvo entrenado y acompañado directamente por el Director de la Escuela de Fútbol Darul Amanah (SSB), Ustadz Irfan. Además, también estuvo presente un entrenador. Selección Nacional de Indonesia Sub 17 Nova Arianto o quien suele ser conocido como Coach Nova.