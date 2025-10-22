La abuela víctima de una explosión masiva en Cengkareng muere después de dos días con quemaduras del 55 por ciento

Jacarta – Una de las víctimas explosión una gran casa en el área del Parque Palem Lestari, CengkarengEl oeste de Yakarta, hace algún tiempo, finalmente tuvo que morir.

Lea también: El mayor general Edwin de Danpaspampres presenta sus últimos respetos al mayor general Wahyu Hidayat, antiguo escudo vital de Jokowi



Después de dos días de luchar contra graves quemaduras, Abuela ES (73), como propietario de la casa cuya fuga de gas provocó la explosión, afirmó morir en el Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM).

La víctima sufrió quemaduras de hasta el 55 por ciento. El jefe de policía de Cengkareng, el comisario de policía Fernando Saharta Saragi, confirmó la triste noticia. Dijo que la víctima exhaló su último aliento el lunes 20 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Viral! Seis cobradores de deudas rodearon a automovilistas en Cengkareng y los residentes los regañaron mientras ayudaban



«Sí, es cierto, la víctima de ES murió después de ser tratada intensivamente en el Hospital Cipto Mangunkusumo. Las quemaduras que sufrió alcanzaron alrededor del 55 por ciento», dijo Fernando, el miércoles 22 de octubre de 2025.



Explosión en Cengkareng, oeste de Yakarta

Lea también: Explosión de cilindro de gas en Kiaracondong Bandung, 4 personas gravemente quemadas



Fernando agregó que los policías también expresaron sus condolencias a la familia de la víctima y visitaron la funeraria como forma de empatía.

«También ofrecemos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas. Que los fallecidos encuentren el mejor lugar en presencia de Dios Todopoderoso», dijo.

Según los resultados de la inspección temporal, se cree que la explosión se produjo debido a una fuga en el regulador y la manguera del cilindro de gas que no se instaló correctamente. La policía descubrió que la conexión del regulador estaba suelta y la víctima la había atado con una cuerda.

Como consecuencia de la explosión, el tejado, el techo y las ventanas de la casa de la víctima sufrieron graves daños. Los escombros incluso alcanzaron casas vecinas cercanas. Fernando hizo un llamado a la ciudadanía a estar siempre alerta y velar porque las instalaciones de los cilindros de gas se realicen correctamente según las normas de seguridad.

«No se arriesgue con métodos inseguros. En caso de duda, consulte a alguien que tenga experiencia en la instalación de cilindros de gas para evitar cosas indeseables», dijo.

Anteriormente se informó que una gran explosión sacudió una casa en el área de Taman Palem Lestari, Cengkareng, Yakarta Occidental, el miércoles 15 de octubre de 2025. La explosión ocurrió en RT 13/16 Blok A 27/37, complejo Taman Palem Lestari.

La policía confirmó que el incidente fue causado por la explosión de una bombona de gas. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cengkareng, el comisionado adjunto de policía Parman Gultom, dijo que dos personas fueron víctimas del incidente. Ambos sufrieron graves quemaduras y fueron trasladados de urgencia al hospital.