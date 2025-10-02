La abuela 75 años en Sragen fue asesinada por un pozo

Sragen, Viva – Los residentes de Hamlet Sentulan, RT 13, Village de Kaloran, distrito de Gemolong, Regencia de Sragen, Central Java, se sorprendieron con un evento trágico el jueves (2/10/2025) por la mañana. Una abuela llamada Kasni (75) fue encontrada muerta después de sumergirse en un profundo a 11,7 metros detrás de su casa.

El jefe de policía de Gemolong, AKP Liyan Praseteto, explicó que el incidente se descubrió por primera vez alrededor de las 05.30 WIB. La familia originalmente estaba buscando víctimas, pero no fue encontrada.

«Cuando detrás de la casa de la familia encontró sandalias y telas Jarik en el pozo. La familia sospechaba que la víctima se apoderó de un pozo», dijo el AKP Liyan.

Oficial de evacuación de la abuela que cayó un pozo en Sragen, Java Central Foto : Mahfira putri/tvone/sragen

Agregó, la sospecha mientras la víctima cayó en el pozo mientras intentaba arreglar la goma rompida que estaba dañada. El proceso de evacuación también toma aproximadamente 30 minutos al involucrar a un equipo conjunto de los voluntarios de Sragen BPBD, Damkar y Sar Gemolong.

«El proceso de evacuación es de 30 minutos. Mientras que al verificar el post mortem, las víctimas de Kasmi son puramente accidentales, no hay signos de violencia u otros elementos», explicó.

Mientras tanto, el hijo de la víctima, Anggara, confirmó el incidente. Reveló los hábitos de los suyos que todas las mañanas siempre preparaban agua tibia y caminaban por la casa.

«Por lo general, el Simbah siempre se prepara agua tibia, la caminata de la mañana hasta que regrese la intersección. Esta mañana se cocinó el agua, ¿cómo es que no había agua, después de eso buscamos en la ruta a pie», dijo Anggara?

La búsqueda también continuó hasta la parte trasera de la casa, donde los miembros de la familia encontraron sandalias y cubos utilizados para dibujar agua en un estado cerrado.

«La familia inmediatamente asumió que cae en el pozo. Quiero bajar pero no permitido, finalmente pidió ayuda de los residentes para asegurarse de que las víctimas estuvieran en el pozo usando las escaleras», explicó.

Según Anggara, cuando trató de bajar con la ayuda de las escaleras, había tocado el cuerpo de la víctima en el pozo. Esto hizo que la familia finalmente pidiera la ayuda del equipo SAR para evacuar.

Presidente de PSC 119 Sukowati, Udayanti Proborini a través del Secretario de PSC 119 Sukowati, Nengah Adnyana Oka Manuaba, agregó que la víctima fue encontrada con ampollas en la parte superior izquierda. Luego, el equipo SAR realizó una evaluación y rescate adicionales utilizando técnicas de rescate vertical.

Después de ser nombrado con éxito a la superficie, el cuerpo de la víctima fue examinado por el equipo médico de Gemolong Puskesmas con la policía. Los resultados del examen aseguran que no haya signos de violencia. El cuerpo fue entregado a la familia para ser enterrado. (Mahfira Putri/Tvone/Sragen)