La absorción de 13.461 trabajadores, la inversión en el proyecto Abadi Ladi Masela Block alcanza RP. 342 billones

Yakarta, Viva – Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung decir, inversión en el proyecto ABADI LNG en Blok Masela Registrado alcanzando US $ 20.94 mil millones, o alrededor de RP. 342.59 billones (suponiendo un tipo de cambio de Rp 16,360 por dólar estadounidense).

Leer también: La etapa de ingeniería básica del proyecto Giant de LNG Abadi Masela comienza oficialmente



No solo eso, Yuliot también se aseguró de que la inversión jumbo en el proyecto gigante de GNL hubiera tenido éxito mano de obra hasta 13,461 personas.



Construcción de la plataforma de refinería de exposición

Leer también: El gobierno de pede Este sector absorberá 3 millones de trabajadores en el semestre II-2025



«Para que el efecto multiplicador que esperamos se pueda realizar realmente, y la comunidad alrededor del proyecto se siente de primera mano el impacto positivo de la existencia de este proyecto», dijo Yuliot en el área de Senayan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

 

Pertamina y Petronas tomaron la propiedad de Shell en el bloque Masela.

Leer también: La inversión en el sector manufacturero es la mayor absorción de mano de obra



 

Pertamina y Petronas tomaron la propiedad de Shell en el bloque Masela.

Hizo hincapié en «El Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales se ha comprometido a garantizar que el proyecto aplique altos estándares ambientales, incluida la implementación del almacenamiento de captura de carbono (CCS).

El objetivo es mostrar que Indonesia puede desarrollar el potencial de los recursos naturales, mientras se mantiene rápido a los principios de buen gobierno.

«Además de ser responsable del medio ambiente, para lograr el objetivo de emisión net-cero (NZE)», dijo Yuliot.

Estimó que el proyecto produciría 9.5 millones de toneladas por año (MTPA) GNL, 150 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD) tubería de gas y 35 mil barriles de aceite de condensado por día.

También espera que la producción del bloque Masela pueda reducir la dependencia de las importaciones de Indonesia e impulsar las competencias industriales en el país.

«Con suerte, este gas natural también puede contribuir a reducir la dependencia de las importaciones, al tiempo que aumenta la competitividad de las industrias en el país», dijo.