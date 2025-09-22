L-Bhara Band, Polantas Communication Bridge con la comunidad a través de la música

Yakarta, Viva – Cuerpo de tráfico (Korlantas) Polri Presentar avances creativos a través del lanzamiento de L-Bhara Bandaun grupo música cuyo personal entero provenía de los oficiales de policía de tránsito (Polantas). El evento de lanzamiento tuvo lugar en el Police Science College (PTIK), Yakarta, para coincidir con el impulso del 70º Día de Tráfico de Bhayangkara de Acción de Gracias.

El inspector general de Polri Kakorlantas, Agus Suryonuroho, afirmó, el nacimiento de L-Bhara Band fue una manifestación tangible de la innovación de Polantas para establecer la comunicación con la comunidad. La música es vista como un lenguaje universal que es fácilmente aceptado por todos los círculos, para poder unir mensajes policiales importantes, especialmente relacionados con la seguridad del tráfico.

«La música es el lenguaje del alma que puede abrazar a todos. Con la música, queremos acercar a los Polantas a la comunidad, transmitir el mensaje de seguridad y fomentar la unión sin un mamparo», dijo Agus.



L-Bhara Band, grupo de música de miembros de Polantas

L-Bhara Band no solo muestra entretenimiento, sino que también incluye educación de tráfico en el arte. Cada actuación está diseñada para transmitir un mensaje moral sobre disciplina, seguridad y cuidado en la carretera.

Curiosamente, todo el personal de la banda para los artistas cantantes es de miembros de Polantas. Esta es una prueba de que detrás de las tareas de la policía llenas de disciplina, artes almacenadas y creatividad que pueden inspirar.

Además de ser un medio de comunicación, se espera que L-Bhara Band construya una imagen positiva de las Polantas a los ojos públicos. Su presencia es un símbolo de que la policía no solo está presente en el contexto de la aplicación de la ley, sino que también puede estar presente como amigos de la comunidad a través de expresiones de arte y cultura.

«Polantas quiere continuar mejorando, continuar innovando, para que nuestra existencia se sienta realmente. L-Bhara Band es una forma de demostrar que somos cercanos, humanistas y listos para escuchar a la comunidad», agregó Agus.

El lanzamiento de L-Bhara de la banda marca el comienzo de la nueva era del enfoque de comunicación de Polantas. En el futuro, se planea que la banda aparezca en varias actividades de socialización de seguridad del tráfico, eventos comunitarios, a otras actividades sociales.