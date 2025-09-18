Kymco AK550i Premium, scooter RP. 183 millones llamados Tmax Killer

Estados Unidos, Viva – Kymco Puede que no siempre sea un nombre que ocupa el patio delantero de la industria de dos ruedas, pero su trabajo en el segmento de scooter ha estado sucediendo durante décadas. Este productor de Taiwán construyó una reputación a través de un producto simple, confiable y práctico diariamente.

Su influencia incluso llega a otras grandes marcas, como BMW que han usado la máquina Kymco, o Kawasaki que la llevó en un modelo de motor pequeño.

Con el tiempo, la imagen del scooter comenzó a cambiar. Si en el pasado este vehículo a menudo se veía como un modo de transporte de corta distancia en áreas urbanas, ahora hay un scooter de gran capacidad que puede competir con grandes motos, tanto en términos de rendimiento como de comodidad.

Kymco AK550i Premium es una de las representaciones de estos cambios. Estos Maxi-scooters están equipados con un motor de cuatro pasos de 550 cc de dos cilindros que ofrece energía fina y estable, adecuada para tratar el tráfico urbano y los viajes en la autopista.

Reportado por Viva Automotive de RastroEl jueves 18 de septiembre de 2025, la filosofía ofrecida no solo trasladó al conductor de un punto a otro, sino que proporcionó una experiencia de manejo agradable en cada momento.

Kymco también presenta una variedad de tecnologías de apoyo. AK550I Premium está equipado con un parabrisas eléctrico, control de crucero para viajes de larga distancia, así como dos modos de conducción que permiten a los conductores ajustar el carácter del motor.

Los sistemas de frenado electrónico de aceleración, control de tracción y frenado inteligente típicos de Kymco se suman a una sensación de seguridad en diversas condiciones.

La sección de la cabina está diseñada para ser funcional con una consola intermedia informativa, sin dar demasiada distracción. Mientras que el sistema de iluminación LED total fortalece la impresión moderna y aumenta la visibilidad, tanto de día como de noche.

En los Estados Unidos, AK550i Premium se comercializa a un precio de 12,199 dólares estadounidenses, o alrededor de Rp183 millones. Esta posición es bastante única, considerando que los mercados en Europa y Asia tienen Yamaha Tmax quien ha sido el rey de la clase Maxi-Skut durante mucho tiempo.

Sin embargo, TMAX en sí ya no se ha comercializado en los Estados Unidos. Por lo tanto, AK550i Premium parece llenar el espacio vacío, ofreciendo rendimiento y características equivalentes a TMAX, pero en paquetes que están disponibles localmente y a un precio mucho más asequible.