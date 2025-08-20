Kylie Snow Signos con Verve, anuncia un acuerdo multibook con Hachette

Brío ha firmado autor Kylie SnowCuya serie de romantasy, «The Otacian Chronicles», ha acumulado más de 50 millones de páginas leídos en Kindle Unlimited de Amazon y la convirtió en una sensación de Tiktok.

Snow también ha entrado en un acuerdo competitivo y multibook con Hachette Book Group, con la impronta romántica de Grand Central Publishing en los Estados Unidos, Forever y Orion Publishing Group’s Science Fiction and Fantasy Imprint, Gollancz, en el Reino Unido. Primero lanzarán los títulos «The Lies of Lena» (2026) y «The Sins of Silas» (2026), seguido de «The Secrets of Enid» (2027) y varios títulos más en la serie de romance de fantasía oscura que se anunciarán («Los memorios de Merrick» se publicará independientemente).

«The Otacian Chronicles» sigue a Lena, un mago secreto en un reino donde la magia está prohibida, que forma un vínculo con un príncipe atado al servicio, solo para que la pareja sea arrancada por el destino. Años más tarde, ahora un cazador de mago temido, el príncipe encuentra vivo su amor perdido, obligando a la pareja a enfrentar las verdades verdades de su pasado y su ardiente deseo mutuo. A medida que las fuerzas oscuras se elevan, pronto está claro que su amor prohibido puede ser la última esperanza de su reino, o su ruina final.

«The Lies of Lena» publicará en Hardback (Reino Unido solo), Paperback y audio de Export Trade el 6 de enero de 2026, en los Estados Unidos y el 8 de enero de 2026, en el Reino Unido, en el Reino Unido, en el Reino Unido.

«The Sins of Silas» publicará en Hardback (Reino Unido solo), Paperback y audio de comercio de exportación el 5 de mayo de 2026, en los Estados Unidos y el 7 de mayo de 2026, en el Reino Unido, en el Reino Unido, en el Reino Unido.

Snow, que se encuentra entre una nueva generación de autores autoeditados, dice que los videojuegos fueron su primer amor y que creció tocando una variedad de títulos de horror y fantasía, al tiempo que soñaba con convertirse en autora. Sus dos pasiones finalmente se unieron y, en solo un año, la joven de 27 años ha pasado de ser autora autoeditada, con sus dos primeros títulos que debutan en 2024, a asegurar un importante acuerdo de varios libros en un editor de los cinco grandes.

Además de su conjunto de próximos títulos, Snow está programada para aparecer en Romantasy Bookcon, que tendrá lugar en Los Ángeles del 26 al 28 de febrero de 2026, y las sombras y la seducción en Nueva Orleans del 13 al 15 de marzo de 2026.

Snow dice: «Firmé con Verve porque no solo apoyan a los artistas, defienden la visión. Como un talento de servicio completo y una agencia literaria, entienden el alcance completo de ambición creativa y soñan tan audazmente como yo. Me siento increíblemente afortunado de ser representado por Breve, quién valora mi voz, apoya mi visión y me recuerda que soy más capaz de lo que imaginé.