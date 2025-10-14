Kylie Jenner hace su debut musical en ‘Fourth Strike’ con Terror Jr

Kylie Jenner ha entrado oficialmente en la escena musical como el vocalista entrecortado que aparece en un nuevo sencillo de Terror Jr llamado «Fourth Strike». El sencillo es una continuación de la canción “Three Strikes” de Terror Jr, que apareció en una campaña publicitaria para el lanzamiento de los brillos labiales de Kylie Cosmetics hace casi una década.

Para celebrar ese hito, Jenner apareció en “Fourth Strike” y canta un pequeño fragmento al final de la canción. «Un golpe, dos golpes, déjame conseguir el ambiente adecuado», canta Jenner y rapea en el puente de la canción: «Hazlo a propósito sólo para ver cómo termina». Termina su verso susurrando su nombre artístico, «King Kylie».

La canción se utiliza en un nuevo comercial de Kylie Cosmetics que se apoya en las imágenes teñidas de verde azulado de «King Kylie», el alter ego vanguardista que Jenner lanzó en 2014, el mismo año en que comenzó a conceptualizar su compañía de belleza. Durante el fin de semana, Jenner anunció que relanzará algunos de sus productos exclusivos de Kylie Cosmetics de ese período bajo el lema «Rey Kylie».

En el comercial, Jenner la presume habilidades de actuacióninterpretando a un prisionero que acaba de ser liberado. Su madre, Kris Jenner, la recoge en un descapotable negro y la pareja se marcha hacia el atardecer.

“¡¡¡Esta colección King Kylie es realmente para ti!!!” Jenner escribió en una publicación de Instagram. «Ustedes son la razón por la que mis mayores sueños cosméticos se hicieron realidad, ¡y no estaría aquí 10 años después! sin su apoyo».

Terror Jr está formado por la cantante Lisa Vitale y David “Campa” Benjamin Singer-Vine (Felix Snow dejó el grupo a finales de 2017). La primera canción que lanzó el grupo fue “Three Strikes”, que debutaron en el comercial de brillo de labios de Kylie Cosmetics. En ese momento, pocas personas sabían quién era Terror Jr, y su imagen fomentaba ese enfoque ya que no había rostros ni nombres asociados a la música.

Varios fanáticos asumieron que Jenner era la vocalista principal, aunque Jenner cerró los rumores a través de Snapchat, afirmando que ella no estaba involucrada en la música. El grupo reveló sus identidades después del lanzamiento de su EP debut, “Bop City”, a finales de 2016.

Los fanáticos pronto verán más de la actuación de Jenner cuando aparezca en la próxima película A24 de Charli xcx “El momento.Dirigida por Aidan Zamiri, colaborador frecuente de Charli, “The Moment” está protagonizada por Jenner, junto a Alexander Skarsgard, Rachel Sennott, Shygirl y más.