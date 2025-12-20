Kylian Mbappé dijo tras igualar el fenomenal récord de Cristiano Ronaldo

Madrid, EN VIVO – Kylian Mbappé crear momentos históricos en los partidos real madrid oponerse a Sevilla en LaLiga al marcar anoche su gol número 59 en el calendario 2025, igualando el récord goleador cristian ronaldo para el club. Este momento especial coincidió además con el cumpleaños de Mbappé y se convirtió en un gran momento destacado en el Santiago Bernabéu.

Después de que el partido terminó 2-0 ante el Real Madrid, Mbappé no solo celebró el logro personalmente, sino que también rindió un homenaje especial a Ronaldo, quien ostenta este récord fenomenal desde 2013.

«Este es un día especial. Desde pequeño siempre he soñado con jugar un partido profesional en mi cumpleaños, especialmente en el Real Madrid, el club de mis sueños», afirmó Mbappé, según informó Fútbol España.

«Los goles son importantes porque ayudan al equipo a ganar, y ese balance es extraordinario. Igualar lo que hizo Cristiano, mi ídolo y el mejor jugador de la historia del Real Madrid… Quiero rendirle homenaje en mis celebraciones. Tenemos una buena relación, él siempre me ayudó a adaptarme aquí», prosiguió.

Mbappé también agradeció a los aficionados del Real Madrid, tanto a los presentes directamente en el estadio como a los aficionados de todo el mundo, enfatizando su compromiso de mantener las grandes tradiciones y la historia de Los Blancos.

El récord de Ronaldo (59 goles en un año calendario con el Real Madrid) ahora ha sido igualado por Mbappé, quien alcanzó la cifra con un penalti tardío. Además, calificó el momento como un momento álgido en un año importante para su carrera en el club de la capital española.

Con el sueño de jugar en el Real Madrid desde pequeño y una buena relación personal con la leyenda, los comentarios de Mbappé muestran la combinación de respeto y gran ambición que le ha convertido cada vez más en un icono moderno en el mundo del fútbol.