Kyle Shanahan habla sobre la estrategia de fecha límite de cambios de los 49ers

él 49ers de San Francisco están en una buena racha para comenzar la temporada 2025 de la NFL. Venciendo al Halcones de Atlanta En la semana siete del Sunday Night Football para mejorar a 5-2 en la temporada, los 49ers han desafiado las probabilidades y una vez más han parecido un equipo listo para competir en la NFC. Incluso con la cantidad de lesiones que enfrenta el equipo, los 49ers han encontrado maneras de ganar y están en el primer lugar de la NFC Oeste.

Pero incluso en medio de toda la emoción, las lesiones sin duda han ensombrecido un poco la temporada de los 49ers. Al equipo ya le faltan estrellas como Fred Warner y Nick Bosa para el resto de la temporada, mientras que jugadores como George Kittle y Brock Purdyentre otros también han perdido tiempo debido a diversas dolencias. Y con la fecha límite de cambios acercándose y los 49ers en plena búsqueda de los playoffs, el entrenador en jefe Kyle Shanahan compartió sus pensamientos el lunes 20 de octubre sobre el enfoque del equipo en la fecha límite.

Shanahan comparte pensamientos sobre la fecha límite

Perder a Bosa dejó un enorme vacío en la presión sobre el pasador, lo que generó especulaciones sobre si los 49ers harían un movimiento para buscar un cazamariscales. Pero en las últimas semanas, la adquisición fuera de temporada Bryce Huff ha dado un paso al frente y ha llenado el vacío dejado por Bosa. Pero contra los Falcons, Huff sufrió una lesión que lo mantendrá fuera por un par de semanas, sumándose a la creciente lista de lesiones de los 49ers. Aún así, los 49ers han estado jugando duro y se han mantenido en la cima de la NFC, lo que podría obligar a los 49ers a hacer un movimiento para mantener viva su temporada. Pero incluso si se hace un movimiento, los 49ers deben tener cuidado de no renunciar demasiado a su futuro.

“No me gusta decir imperativo [that a player we acquire via trade must help next year] en absoluto simplemente porque no me gusta ponerle un absoluto a nada”, Shanahan dijo el lunes. «Pero sí, creo que eso es algo que definitivamente preferiríamos. Por supuesto, queremos que alguien nos ayude este año, pero me encantaría que no fuera a expensas de nuestro equipo el próximo año también. Sé que todos nos sentimos así y, con suerte, podemos encontrar una situación que haga ambas cosas. Y si no, no hagas algo así solo para hacerlo. También estoy muy entusiasmado con los muchachos que tenemos en nuestro edificio ahora mismo».

Hacer un movimiento para un cazamariscales, u otra posición de necesidad, es muy factible dada la cantidad de talento en los equipos perdedores, pero con solo cinco selecciones de draft en el 2026. NFL Draft, los 49ers realmente no pueden darse el lujo de renunciar a tanto capital de draft. Sin embargo, con una gran generación de draft en 2025, incorporar a un jugador a través de un intercambio les da tiempo a esos jóvenes para desarrollarse y convertirse en una parte más importante del equipo en el futuro.

¿Podrán los 49ers ganarlo todo con este grupo?

Los 49ers pueden tener marca de 5-2, pero la temporada solo se vuelve más difícil a partir de aquí. El calendario de la temporada regular es bastante favorable para los 49ers, pero si el equipo llega a la postemporada, tendrán que enfrentar una dura competencia al salir de la NFC. Un equipo joven y golpeado, será muy difícil para los 49ers superar a esos mejores equipos en los playoffs, especialmente con la forma en que está construido actualmente este equipo.