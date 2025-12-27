Kyle Shanahan de los 49ers envía un mensaje claro sobre el joven CB después de las banderas de PI

Getty

49ers de San Francisco El entrenador en jefe Kyle Shanahan defendió al esquinero Darrell lutero jr. después de que el joven back defensivo recibiera banderas tempranas de interferencia de pase, diciendo que no estaba de acuerdo con una de las llamadas y etiquetando a Luter como un «semental» antes de la Semana 17. Hizo sus comentarios en una conferencia de prensa reciente el 26 de diciembre.

El momento importa porque los 49ers gobernaron Renardo Verde fuera para el enfrentamiento de la Semana 17 del domingo por la noche contra el Osos de chicagoun desarrollo que puede llevar más responsabilidad a la siguiente esquina.

Detalles clave

Shanahan dijo que Luter «jugó muy bien», pero sacó banderas de PI temprano.

Shanahan: «Probablemente no estuve de acuerdo con uno de ellos… muy buena cobertura».

Shanahan atribuyó el mérito a la tacleada de Luter en dos carreras del perímetro como un cambio de juego.

Los 49ers dejaron fuera a Renardo Green; George Kittle y Ricky Pearsall cuestionable.

Kyle Shanahan no estuvo de acuerdo con una llamada de investigador privado y no la ocultó

Los entrenadores casi nunca quieren convertir una rueda de prensa semanal en un debate de arbitraje. Shanahan no se despotricó por completo, pero tampoco eludió la pregunta cuando se le preguntó cómo manejó Luter ser atacado.

«Sabes, sé que lo atraparon en esas llamadas de investigador privado», dijo Shanahan. «Probablemente no estuve de acuerdo con uno de ellos. Pensé que era una cobertura bastante buena».

Esa es una señal bastante directa de un entrenador en jefe: sí, las banderas sucedieron, pero el personal no lo trata como un momento de pánico para el jugador.

Y luego Shanahan pronunció la parte que impulsa el titular: «Entonces, pensé que era un semental…»

Lo que significa para los 49ers antes del juego de los Bears

No se trata sólo de que un jugador se sienta mejor después de un par de penales. Se trata de confianza y seguridad inmediata en una posición que a los oponentes les encanta enfatizar.

La lista de lesionados de la Semana 17 de Shanahan incluyó a Renardo Green fuera (cuello, catalogado como una agravación), lo que puede mantener a Luter en un papel de mayor influencia mientras los 49ers se dirigen al domingo por la noche contra Chicago.

Y el enfrentamiento no es exactamente un punto de baja presión. Shanahan señaló que los Bears tienen 21 intercepciones y elogió sus habilidades con el balón y su enfoque de zona pesada, el tipo de defensa que puede cambiar los juegos cuando los mariscales de campo se impacientan.

Si la defensa de Chicago está generando tantas conclusiones, los 49ers se preocuparán aún más por los esquineros que puedan evitar regalar primeros intentos con penalizaciones. y aguantar cuando los equipos intentan fabricar ofensiva en los bordes.

Por eso es importante la redacción de Shanahan: no describió a Luter como “aprendiendo” o “luchando”. Lo describió como alguien con quien pueden ganar.

Shanahan señaló que la defensa terrestre es la verdadera diferencia

Los elogios más detallados de Shanahan ni siquiera tuvieron que ver con la cobertura; se trataba de afrontar.

«Tiene dos carreras grandes que llegaron a la esquina y si no hace esa entrada… probablemente tendrán dos acarreos más para aproximadamente 55 yardas, y eso cambia todo el juego», dijo Shanahan.

Ésa es la pieza de valor agregado con la que se obsesionan los entrenadores: los esquineros que taclean en el perímetro evitan que las “carreras normales” se conviertan en problemas de 25 yardas.

Shanahan también lo relacionó con un ejemplo anterior de Luter interviniendo y luciendo el papel: «Muy similar a cómo jugó contra Jacksonville cuando entró».

Qué mirar a continuación

Si Luter vuelve a tener un papel importante contra los Bears, la siguiente historia es simple: ¿los equipos siguen persiguiéndolo y las banderas se detienen? Si los 49ers pasan otra semana con tackles sólidos en el perímetro y resultados de penalizaciones más limpios, la línea de «sementales» de Shanahan comienza a parecer una verdadera decisión de rotación, no sólo un discurso de entrenador.