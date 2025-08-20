Kyle Shanahan de 49ers envía un mensaje fuerte a Trey Lance

El San Francisco 49ers Tenga muchas cosas trabajando a su favor cuando ingresan a la temporada 2025. Kyle Shanahan es uno de los mejores entrenadores en jefe de la liga, el mariscal de campo estrella Brock Purdy recientemente puso a Paper a papel en una extensión de contrato de cinco años y $ 265 millones, y aunque las lesiones continúan golpeando al equipo con fuerza, tienen una gran cantidad de talento en ambos lados de la pelota.

Y, sin embargo, a pesar de todos los éxitos que el equipo ha disfrutado en los últimos años, también ha habido algunas fallas. Quizás el más evidente del grupo es Trey Lance, quien fue seleccionado por San Francisco con la selección general No. 3 en el Draft de la NFL 2021. Ahora con el Chargers de Los ÁngelesLance ha disfrutado de un fuerte comienzo en la pretemporada, lo que lleva a un fuerte mensaje de Shanahan.

Kyle Shanahan emite un mensaje de apoyo a Trey Lance

Los Niners seleccionaron a Lance en el draft de 2021 con la esperanza de convertirse en su quarterback del futuro. Y, sin embargo, solo tomó el campo en ocho juegos totales durante su tiempo con San Francisco. Como novato, se sentó en gran medida detrás de Jimmy Garoppolo, y cuando obtuvo el trabajo inicial en 2022, jugó en solo dos juegos antes de sufrir una lesión en el tobillo que termina la temporada. Finalmente, Purdy se hizo cargo del centro, y el resto es historia.

Purdy se solidificó a sí mismo cuando el mariscal de campo titular de San Francisco hizo que Lance se haya presentado, y terminó siendo cambiado a los Dallas Cowboys antes de la temporada 2023. Nuevamente, jugó con moderación para los Cowboys, actuando como respaldo de Dak Prescott durante sus dos temporadas con el equipo.

Esta temporada baja, Lance firmó con los Chargers para un disparo para ganar su concierto de mariscal de campo suplente. Si bien inicialmente enfrentó largas probabilidades de vencer a Taylor Heinicke por el trabajo, Lance ha lanzado para casi 300 yardas totales en los tres concursos de pretemporada del equipo. Parece que Lance finalmente puede estar encontrando su camino, y aunque las cosas no funcionaron para él con los 49ers, Shanahan reveló que todavía está apoyando a la ex estrella de Bison de Dakota del Norte a tener éxito en la NFL.

«Cuanto más practique, más trabaja, solo va a mejorar, así que espero verlo así cuando lo veo», dijo Shanahan sobre Lance. «Estoy tirando de Trey, amo a Trey. Una de las mejores personas con las que he estado y realmente espero que funcione para él».

Kyle Shanahan buscando recuperar 49ers en 2025

Solo un año después de llegar al Super Bowl, los 49ers se derrumbaron en 2024, gracias en gran parte a una serie de lesiones que sufrieron durante toda la temporada. Si bien una vez más son golpeados en la campaña 2025, hay razones para creer que Shanahan y la compañía pueden corregir el barco esta temporada.

No hay duda de que San Francisco salió a la decisión de reclutar a Lance, pero terminó llevándolos a Purdy, por lo que al final, todo funcionó para ellos. No hay duda de que las cosas no salieron según lo planeado, pero Purdy ha demostrado que puede llevar a este equipo a un Super Bowl, mientras que Lance solo busca demostrar que pertenece a los profesionales.