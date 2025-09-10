Kyle Schwarber llega a 50º jonrón, se convierte en el segundo jugador de los Filis para llegar a Mark

El año profesional de Kyle Schwarber una vez más recibió un giro histórico el martes por la noche.

El Filis de Filadelfia Slugger se convirtió en el primer bateador de la Liga Nacional en alcanzar 50 jonrones, y se convirtió en el segundo jugador de los Filis en la ilustre historia de la organización en alcanzar esa marca, cuando se aceleró un jonrón de tres carreras y séptimo entrante en la victoria 9-3 de Filadelfia sobre la victoria sobre la victoria de 9-3 Mets de Nueva York.

Los Filis (85-60) tienen una ventaja de nueve juegos sobre los Mets con solo 17 juegos para jugar. Ganaron por novena vez en sus últimos 12 juegos se movieron en 3.5 juegos del Cerveceros de Milwaukee para la semilla número 1 en la Liga Nacional.

¿Qué dijo Kyle Schwarber sobre llegar a 50 jonrones?

Schwarber ha sido uno de los sluggers más prolíficos desde que entró con el Cachorros de Chicago En 2015. Sin embargo, una combinación de lesiones y jugar en la Liga Nacional, que solo adoptó la regla de bateador designada en 2022, le impidió alcanzar la marca de medio siglo para jonrones.

Pero cuando lanzó una bola rápida 3-1 de 437 pies a la parte más profunda del parque, el campo del centro izquierdo, Schwarber se unió a la antigua leyenda de los Filis Ryan Howard, quien acechó 58 jonrones en su año MVP de 2006, como los únicos bateadores de Filadelfia para golpear a 50 jonrones.

«Solo para unirse a él, es un honor, es un privilegio», dijo Schwarber. «[Howard] ha hecho tantas cosas geniales para Filadelfia. Solo puedes esperar seguir la forma en que se dedicó a su negocio y la forma en que jugó el juego y la forma en que trajo emoción a los fanáticos aquí «.

La explosión fue el primer jonrón de Schwarber desde su Juego de cuatro homeros contra los Bravos de Atlanta el 28 de agosto, y aumentó su total de RBI líder de las grandes ligas a 123. Según los informes, los Filis tostaron a Schwarber en su casa club después del juego.

«Es genial, ¿verdad? Lleva a un buen número de ronda», dijo Schwarber. «Es genial escuchar las estadísticas de cuántas personas han hecho cosas antes en el juego. Es algo que no tomas a la ligera».

Su máximo anterior fue de 47 jonrones, establecidos hace dos temporadas cuando los Filis se quedaron sin juego de la Serie Mundial. Puede agregar la temporada de 50 homeros a su premio MVP Juego de Estrellas, más su récords, como la lista de logros históricos de 2025.

Pero Schwarber, que será un agente libre al final de la temporada, dijo que el tiempo para reflexionar sobre sus logros es en el futuro. Por ahora, se centra en tratar de recuperar a los Filis a la Serie Mundial.

«Siempre he dicho que los elogios personales probablemente significarán más cuando todo esté dicho y hecho», dijo Schwarber. “Siento que tenemos mucho más béisbol aquí y tenemos un grupo de tipos que sienten que podemos hacer una carrera profunda, y eso es lo que queremos hacer.

«Así que es un momento genial, y obviamente, quieres disfrutarlo. Pero todavía hay mucho más béisbol para jugar».

¿Qué dijeron los Filis sobre el 50º jonrón de Kyle Schwarber?

Los Filis han estado asombrados por los logros de Schwarber durante toda la temporada, y elogiaron a su slugger superestrella nuevamente después de la victoria.

«Simplemente emocionado por él y feliz por él», dijo el titular de los Phillies, el guardabosques Suárez. «Es un jugador tremendo, pero aún más, es un tremendo compañero de equipo».

«Es increíble», dijo el jugador de cuadro Otto Kemp, quien también jonrón el martes por la noche. «Realmente parece un videojuego para el tipo».