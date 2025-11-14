Kyle Richards sobre su regreso a la temporada 15 de RHOBH, Dorit Friendship

Con la temporada 15 de “Las verdaderas amas de casa de Beverly Hills” que se estrenará el 4 de diciembre, miembro del elenco de OG Kyle Richards está bastante ocupado. También fundó una nueva productora y está trabajando en dos programas, uno de los cuales está en preproducción.

Richards también está promocionando la nueva temporada de “Beverly Hills” en BravoCony en la increíblemente ruidosa sala de prensa, se sentó con dos Variedad reporteros. Durante la conversación, Richards habló sobre la nueva temporada, dónde se encuentra con Dorit Kemsley después de su pelea masiva el año pasado, y qué quiso decir exactamente en el Tráiler de la temporada 15 cuando le dijo a Bozoma Saint John: “Podría ir con Brad, podría ir con Angelina”. Richards también habló de sus tatuajes, de los cuales ahora tiene 12 o 13 (no recordaba exactamente).

Entonces, ¿qué influyó en tu decisión de regresar esta temporada después de una temporada 14 realmente difícil?

Luché mucho el año pasado porque Mauricio acababa de mudarse y mi hija Alexia también. Tengo una gran familia. Tengo siete perros; Estoy acostumbrado a que haya adolescentes allí, llenos. Y una vez llegué a casa un domingo y estaba muy tranquilo. Y pensé, Dios mío, esto me da miedo.

Volver al programa también me dio mucho miedo, pero también tenía miedo al cambio. Cuando llegue ese momento, será otra pérdida, porque es una parte muy importante de tu vida después de 15 años. Entonces tuve miedo. Sinceramente tenía miedo.

¿Ese fue el factor principal? ¿Que es parte de tu vida?

Es parte de mi vida. Es extraño, a veces no lo hago. desear que sea parte de mi vida! Como el año pasado, cuando salí del rodaje. Soy alguien que es multitarea, a quien le gusta hacer malabares con muchas cosas y tener un millón de pelotas en el aire. Y esa sería una parte muy importante de mi vida que cambiaría. Honestamente, estaba basado en el miedo.

La temporada pasada fue difícil para ti y para Dorit. ¿Cómo estuvo esta temporada y dónde estás ahora?

Yo diría que hemos logrado grandes avances y luego volvimos a retroceder. Así que tendrás que ver el programa para ver eso. ¿Creo que es difícil llegar a un lugar mejor por lo que ella está pasando? Y a veces pienso: «Espera, yo también estoy pasando por eso». Pero la suya es una situación totalmente diferente a la mía. El mío es muy pacífico y amigable.

Cambiando de tema! En el tráiler, cuando Boz te pregunta algo, dices: «Podría ser Brad, podría ser Angelina», lo que entusiasmó mucho a la gente. La gente lo tomó como si te declararas bisexual. ¿Pensamientos?

No me gustan las etiquetas, supongo. Honestamente, aquí es de donde surgió: conozco personas a las que las chicas claramente insinúan eso. Y yo estaba como, simplemente sal y dilo. Dijeron: «Noooo, simplemente estábamos…» Todos se rieron, yo me reí.

Y luego, cuando lo vi, dije: «¿Por qué dije eso?» ¡Me encanta Jennifer Aniston! Ni siquiera lo digo así, es hermosa, pero soy su mayor admiradora. Yo estaba como, «¿Por qué dije eso?» Lo dije para hacerlos reír. Creo que la gente puede pensar lo que quiera.

Siempre tuve un tipo, alto, moreno y guapo, y con eso me casé. Estoy creciendo y evolucionando y mi mente se ha abierto. Entonces no lo sé. No sé lo que me depara el futuro ahora y estoy bien con eso.

Estás hablando con dos lesbianas, así que…

¡Ja! Eso nunca se me habría pasado por la cabeza antes, jamás en mi vida, y ahora pienso que es totalmente una opción. Honestamente, solo estoy aquí para ver qué me trae la vida. No quiero tener una relación con nadie. Pase lo que pase, pasa, y estoy bien con eso. También me gusta estar solo conmigo mismo.

Una cosa que sucedió la temporada pasada fue que la gente realmente te presionaba para que te etiquetaras. Una vez que dijiste lo de Brad y Angelina, incluso si eres el Equipo Jen, ¿sentiste que eso te quitó un peso de encima?

¡Sí! Pensé, ¿me dejarán en paz ahora? Porque, sinceramente, sentí como si realmente me estuvieran acosando por eso. Y era algo para lo que ni siquiera tenía una respuesta clara. mí mismomucho menos para ellos, y no pensé que eso fuera justo. Entonces pensé: «Está bien, ¿ahora puedes?» dar marcha atrás? Te informaré cuando tenga mejores respuestas para ti.

Estaba al borde de una pequeña excursión.

¡Sí! Obviamente, cuando sepa o llegue a conclusiones por mí mismo, estaré feliz de compartirlas.

El reencuentro de la temporada 14 parecía muy difícil.

Sinceramente, sentí que esto no estaba bien y que nunca le haría eso a nadie más. Y pensé que estaba cruzando una línea. Existe la expectativa de compartir absolutamente todos los aspectos de su vida. Y he compartido un lote a lo largo de estos años. La gente ha visto a mi hija pasar de los pañales en la cuna a postularse para la universidad ahora. Mi marido y yo nos separamos, y mis hermanas y yo nos separamos. ¡Han visto todo el drama! Pero para algunos de los fans, esto no es suficiente. ¿Cuándo cruza una línea? Se sintió mal en muchos niveles.

Una de las fuentes de tu pelea con Dorit fue algo que realmente sucedió en BravoCon: aquello con lo que la hermana de Richards se siente más cercana. ¿Estás protegiendo tu paz esta vez?

Oh, bueno, no estamos hablando, ¡así que es fácil!

Por eso ustedes se movieron en la alfombra.

¡Supongo que sí! Nos saludamos de pasada, pero las cosas se desmoronaron esta temporada en el programa. Espero volver con ella a un lugar en el que alguna vez estuvimos. Y creo que una vez que las cosas mejoren entre ella y PK, será más fácil hacerlo.

¿A quién estás más cerca esta temporada?

Erika. Soy el más cercano a Erika y Sutton.

¿Sutton? ¡Interesante! Nunca se sabe cómo percibirá el público las cosas, lo cual siempre me parece gracioso, porque Sutton y yo somos muy cercanos. Y supongo que ellos no ven eso. Soy una persona muy madrugadora, así que ella llama como a las 7, y he estado despierto durante unas dos horas. Hablaremos durante una hora y realmente lo compartimos todo. Pero eso no se ve en el programa. Por eso pensé, ¿por qué me harías eso en la mesa e insinuarías que mi marido me está engañando cuando eres mi amiga? ¿Eso es para el programa? ¿Por qué me haces eso?

Sí. Es para el espectáculo.

¡Exactamente! Eso es lo que es tan exasperante, porque en 15 temporadas nunca había hecho eso. Creo que soy una persona lo suficientemente interesante como para no tener que empezar peleas con la gente para un programa de televisión. Entonces, cuando siento eso, me siento herido por eso.

Ella es muy divertida. Ella ama pasando un buen rato. Me encanta eso de ella. Ella realmente me hace reír. La otra noche dijimos: Está bien, estamos solteros, tenemos que salir. Me sentí como un estudiante de décimo grado que intentaba salir y hacerlo divertido. No hubo diversión. Fuimos al primer lugar y dijimos: «¡Aquí es donde va la gente! No hay nadie aquí, odiamos esto. Vayamos al siguiente lugar». En el siguiente lugar había mucho ruido; no puedo tener un ruido como este y no me gustaba la multitud. Luego fuimos a otro lugar y ella dijo: «Aquí no hay nadie lindo». Luego me hizo ir a un pub. Como, lejos de nuestra casa. ¿Estoy en un pub irlandés a medianoche?

Todo esto lo hicimos mal. Necesitamos ceñirnos a lo que sabemos. No puedo ir a pubs.

Parecía que el tráiler enmarcaba a Amanda Frances, quien compró su antigua casa, como la nueva villana del programa.

Creo que tal vez podría estar polarizando. A veces pienso… definitivamente.

Cuando Garcelle Beauvais estuvo recientemente en “Watch What Happens Live”, dijo que de todas las mujeres del elenco, la persona con la que le gustaría conectarse y ver serías tú. ¿Fue eso una sorpresa?

Fue una sorpresa. Ojalá me hubiera mostrado eso más en persona. Garcelle y yo teníamos esta cosa: nos mirábamos, teníamos ese lenguaje tácito y nos reíamos de lo mismo. Me encanta hacerla reír, como me encanta un buen público. Sé cómo hacerla reír. Y me divertí con eso. Cuando salimos de Georgia, estábamos diciendo: «Te amo, adiós», y no uso la palabra amor.

Cuando ella se fue, me sorprendí. Y luego, cuando dijo eso, pensé: ¿por qué no actúas así? ¿Por qué no me dices eso?

¿Has hablado desde “Watch What Happens Live”?

No. Ella me había dejado de seguir en Instagram. Creo que es difícil tener amistades en el programa, lo que me hace sentir muy agradecido por Erika y Teddi, e incluso por Dorit, a pesar de que estamos pasando por este momento difícil. Realmente te hace apreciar esas amistades.

¿Es una buena temporada? ¿Qué debería pensar la gente sobre la temporada 15?

Es una buena temporada. Seguro que será un viaje divertido para el público. Mucho drama, por supuesto, y creo que también muchas risas.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.