Kyle MacLachlan lanza el podcast ‘¿Qué estamos haciendo?’

Kyle Maclachlan Está entrando en el juego de entrevistas con el lanzamiento de «What What Are We Are We Are haciendo?», Una serie semanal que verá a la estrella de «Twin Peaks» entrevistar a actores y artistas más jóvenes sobre sus procesos creativos en Hollywood de hoy.

Según la descripción del nuevo podcast, que está siendo distribuido por IHeartRadio’s Elvis Duran Podcast Network, «MacLachlan se sienta con actores, músicos, artistas y creadores de Millennial y Gen Z para compartir historias sobre la industria del entretenimiento pasado, presente y futuro. Mientras que las conversaciones fluyen en direcciones impredecibles, cada espectáculo termina de la misma manera, con un juego especial adaptado a cada invitado».

En el primer episodio del jueves de «What We Are We Are We Hoing?», MacLachlan entrevistará a la modelo y actriz Kaia Gerber (cofundadora del club de lectura, Library Science) como su primer invitado. Los próximos invitados de Maclachlan en el transcurso de la primera temporada de 10 episodios incluyen Dylan O’Brien, Benito Skinner, Grace Kuhlenschmidt, Julian Shapiro-Barnum, Willa Bennett, Caleb Hearon, Alana O’Hherlihy y Holmes.

El podcast es creado y producido por Full Picture Productions, el brazo de producción de Picture Full, una agencia creativa fundada por la esposa de MacLachlan, Desiree Gruber.

Nuevos episodios de «¿Qué estamos haciendo?» Se lanzará los jueves en iHearTradio, Apple Podcasts, Spotify y YouTube.

«Siempre he estado bastante tranquilo sobre mi proceso creativo: no es exactamente el tipo de cosas que los actores se sientan en torno a las notas entre tomas», dijo MacLachlan. «Pero he tenido curiosidad. a ellos.»

Duran agregó: «¡Ahora sabemos por qué puede dominar cualquier papel como un actor increíble! Kyle Maclachlan es la combinación perfecta de auténtico e inesperado, exactamente lo que amamos en la red de podcasts.» ¿Qué estamos haciendo? » Va a ser un viaje salvaje, inteligente y totalmente divertido «.

«He tenido la suerte de colaborar con Kyle durante más de 15 años, que se remonta a una serie de YouTube de 2006 sobre sus perros y de Desiree (The Dawn of Internet Time)», dijo la directora creativa y productora ejecutiva de Picture Productions, Anne Walls Gordon. «Desde entonces, desde producir el exitoso podcast de Crime Crime Varnamtown hasta ayudar a desatar su presencia social, lo he visto conectarse con el público en todas las generaciones, especialmente la Generación Z, con una mezcla de fantasía, calidez y corazón. Asociando con el equipo de Elvis Duran en Iheart para canalizar esa energía en la forma de podcast ha sido una emoción, y estamos entusiasmados de compartir nuestro espectáculo Wacky y Wacky con el mundo». «.». «.». «.». «.». «.». «.».

Gruber agregó: «No podría estar más entusiasmado con que Kyle Diving sean de cabeza para decodificar la cultura de hoy con su ingenio característico. Honestamente, estoy aliviado de que finalmente podría ayudarme a entender a nuestro desayuno de 17 años. Trae el té, tengo mi taza».

Vea el arte clave del nuevo podcast de MacLachlan, «¿Qué estamos haciendo?», A continuación.