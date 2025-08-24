Kyle Dugger de los Patriots rompe el silencio sobre la perspectiva de la lista sombría

Si lo dijiste Patriotas de Nueva Inglaterra Hace ocho meses de que el jugador que acababa de concluir el año uno de una extensión de $ 58 millones estaría al borde de ser cortado, no te creerían. Pero eso podría estar exactamente donde Kyle Dugger Mantiene solo 48 horas antes de las finalizaciones de la lista.

Una cosa ha sido clara desde la primera vez que echamos un vistazo a la defensa de Mike Vrabel en Foxboro, la antigua selección de draft de la segunda ronda está en el exterior.

Dugger abrió sobre las incertidumbres de la lista en una entrevista individual con ESPN.

Entrevista de Kyle Dugger

El informante de los Patriots de ESPN Mike Reiss Publicó una especie de dirección de ‘Estado de la Unión’ el domingo por la mañana. En él tocó todo, desde la situación de patada en el vestuario, hasta el debate del mariscal de campo tres. Tocó el estado del veterano Kendrick Bourne, y Mike Vrabel poniendo su pie sostiene la cultura de los Patriots.

Entre todo el vertedero de noticias, el escritor pasó por alto su entrevista individual con The Talk of the Town, Kyle Dugger.

Lo primero que hizo Dugger fue aclarar cualquier conceptos erróneos de que podría no estar completamente saludable, así como eliminarlo como una excusa potencial que uno podría acusarlo de usar.

«No creo que el tobillo sea un factor», dijo a Reiss. «Simplemente un poco de dolores de crecimiento, sinceramente. Todo lo que realmente puedo hacer es aprovechar las oportunidades que voy a jugar a la pelota nuevamente».

También habló sobre si estaba experimentando lo que Reiss llamó «dolores de crecimiento» bajo el nuevo esquema del equipo.

«Es difícil de decir. Es realmente difícil ponerlo en una cosa. Pero sé la comodidad que sentí y quiero volver a ese nivel. Sé que puedo ser. Sé que vendrá. Así que eso es a lo que estoy trabajando para volver», dijo Dugger.

Luego, finalmente, cuando se le preguntó sobre la inminente decisión de la lista, Dugger lo mantuvo real.

«Entiendo que es un negocio. Tengo que prepararme para lo bueno, lo malo y lo que pase», le dijo Dugger. «Entonces, solo estoy tratando de estar presente donde sea que estoy. No estoy tratando de pensar en el futuro».

Push de la lista de Dugger mirando hacia arriba

He estado registrado en mis artículos anteriores diciendo que no tengo idea de cómo los Patriots no pueden dejar espacio para un tacleador de más de 100 en su sala de seguridad. El esquema es condenado, Dugger es un tacleador instintivo y tiene que haber un lugar para eso en algún lugar.

Parece que las mareas pueden estar cambiando más de esa manera a medida que la decisión final se acerca. En la última proyección de la lista de NBC Boston, la información privilegiada Phil Perry tiene el veterinario apenas ganando un lugar.

«Es una barra baja, pero Kyle Dugger podría haber sido el mejor jugador en el campo para los Patriots en el final de pretemporada». Perry escribe. «Todavía podría ser tratado con un equipo que lo considera más un esquema. Pero, como es el caso de Jennings, sigue siendo un jugador de calibre de la NFL en una lista que podría usar tantos como puede tener en manos».