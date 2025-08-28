Kuwait se escapó, Taiwán llegó en poco tiempo para el equipo nacional indonesio

Jueves 28 de agosto de 2025 – 10:11 Wib
VIVA – Pssi Finalmente anunciado Taiwán como oponente Equipo nacional Indonesia en el partido de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Este duelo se llevará a cabo el 5 de septiembre en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya.
Este duelo es un sustituto del partido que anteriormente estaba programado contra Kuwait. El equipo de Medio Oriente se escapó, a pesar de que se vendieron el horario oficial y los boletos.
Presidente de PSSI Erick thohir Explique, Taiwán está dispuesto a venir a pesar de que la invitación se presentó en muy poco tiempo. Erick también expresó su aprecio.
«En el pasado, ¿por qué queremos jugar con el país de Oriente Medio para su preparación? Pero debido a que hay otra cosa, tenemos que buscar opciones», dijo Erick en Sarinah Thamrin, Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.
«Competimos con Taiwán, quien también respetó nuestra invitación. En poco tiempo, estarán presentes en el quinto», continuó.
Anteriormente, Kuwait canceló sorprendentemente un plan de partido contra Indonesia. En realidad, optaron por competir con Siria en el período calendario internacional.
«Bien, acabo de anunciar Kuwait contra Siria. Sí, no podemos hacer nada, ¿verdad? Por supuesto, si en blanco y negro ya tenemos aprobación», dijo Erick.
«Por lo tanto, también informaremos a AFC. Pero con un momento muy limitado, estoy agradecido de que haya países que quieran ayudarnos a prepararnos», agregó.
Tras los cambios en este oponente del partido, Erick también solicitó que se pueda llevar al proceso de devolución de boletos. El público que ya había comprado boletos, pero no estaba dispuesto a ver el partido contra Taiwán, podría presentar una cancelación.
